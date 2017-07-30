دختران آران و بیدگلی قهرمان مسابقات کونگ فو در استان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر فردنژاد پیش از ظهر یکشنبه،در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اینکه این مسابقات با شرکت ۲۶۰ ورزشکار در قالب ۱۱ تیم از استان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: تیم نونهالان آران و بیدگل در این رده سنی با افتخار آفرینی شقایق کوچک کاشانی با کسب مقام اول، آیدا عباسی، مبیناشکاری، زهرا حاجی علی اکبریان، ریحانه دهقانی و حنانه یتیم پور مقام دوم، مطهره نادری صفا و زهرا اکرمیان مقام سوم، کاپ اول تیمی را بالای سر برد.

وی تصریح داشت: همچنین در رده نوجوانان؛ عارفه سادات زواره، ساراساکنی، زینب مردادی، فاطمه مومن، عارفه مصنوعی و زینب کمال موفق به کسب مقام اول، و فاطمه زهرا ملک پوریان و زهرا علی اکبرزاده، موفق به کسب عنوان دوم شدند و کاپ قهرمانی رده سنی نوجوانان را نیز بدست آوردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان آران و بیدگل اضافه کرد: همچنین در رده سنی جوانان، دختران کونگ فو کار آران و بیدگلی خانم ها سارا نصرتی و منصوره شاطریان با کسب مقام اول، زهرا نمازیان و مهسا بهرامی نژاد با کسب مقام دوم و لیلا سعادتمند با کسب مقام سوم، کاپ اول مسابقات را از آن خود کردند.

وی گفت: کاپ اول مسابقات بزرگسالان نیز با افتخار آفرینی فاطمه جهان بخش، سمانه فخرالدین و آرزو سقایی با کسب مقام اول، زهرا بهرامی نژاد و زهرا شکری زاده، مقام دوم و فاطمه فریدونی و الهام قاسمی با کسب مقام سوم به دست آمد.

مسابقات کونگ فو قهرمانی استان اصفهان بانوان در بخش نیمه آزاد در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به میزبانی شهر اصفهان در مرداد ماه سال جاری در سالن دانشگاه آزاد واحد خوراسگان برگزار شد.

تیم کونگ فو بانوان شهرستان آران و بیدگل اعزامی به این مسابقات موفق شد با درخشش ورزشکاران در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان عنوان قهرمانی تیمی را بدست آورد. این تیم با مربیگری اعظم خرم آبادی موفق به کیب عنوان های برتر این مسابقات شد.