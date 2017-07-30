به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز در کنفرانس حمایتهای پیشگیرانه قضایی از اقتصاد مقاومتی در شهرک صنعتی ایوان کی با حضور معاون قوه قضائیه ضمن اشاره به تلاشهای صورت گرفته در استان سمنان برای تحقق شعار سال، بیان کرد: در سالهای اخیر بیش از هفت هزار میلیارد تومان در هشت همایش سرمایهگذاری، تفاهمنامه همکاری، سرمایهگذاری، تولید و... باهدف اشتغالزایی پایدار در سطح استان امضاشده است.
وی افزود: یکی از مزیتهای خوب استان سمنان هماهنگی و همدلی بین بخش دولتی و خصوصی و ایجاد احساس امنیت برای سرمایهگذاران است که خوشبختانه این امر باعث شده تا در غالب همایشهای سرمایهگذاری که در این استان برگزار میشود، شاهد حضور داوطلبان فراوانی برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف صنعت، معدن، گردشگری و ... باشیم.
استاندار سمنان شرایط پسابرجام را فرصت خوبی برای جذب سرمایههای خارجی و داخلی دانست و گفت: انشا الله در آبان ماه امسال با دعوت ۱۰۰ سرمایهگذار خارجی و ۳۰۰ سرمایهگذار داخلی همایش بزرگ سرمایهگذاری را با نگاه توجه به مناطق ویژه استان سمنان برگزار خواهیم کرد.
خباز تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری کردند و اولین موردی که برای تولید اهمیت دارد، سرمایه است و ما باید با جلب اعتماد سرمایهگذاران، زمینههای تولید را در استان افزایش دهیم.
در این همایش درباره راهکارهای افزایش آگاهی تولیدکنندگان درباره موازین شرعی بحث و بررسی شد.
