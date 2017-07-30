طرح توسعه حرم امامزاده موسی مبرقع(ع) انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی امروز در همایش بزرگداشت امامزاده موسی مبرقع(ع) که در مجتمع فرهنگی آموزشی امامزاده سید علی(ع) برگزار شد اظهار کرد: اجرای طرح جامع توسعه حرم این امامزاده واجب‌التعظیم گام مهمی در راستای تبدیل بقاع متبرک به قطب فرهنگی است و از تمام کسانی که در این زمینه سهمی داشته‌اند تشکر و قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: توسعه حرم‌های مطهر امامزادگان و فرزندان اهل بیت(ع) نقش مهمی در معرفی آنها به اقشار مختلف مردم دارد و این امر به نوبه خود برکات بسیاری برای جامعه به همراه خواهد داشت.

معاون ارتباطات حوزوی دفتر رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه بقاع متبرکه قطب تربیتی، دینی و معنوی در جامعه ما هستند گفت: همه ما وظیفه داریم در این زمینه هر کاری که می توانیم انجام دهیم.

وی ادامه داد: مساجد در اسلام و در بین مسلمانان دارای نقش و اهمیت فراوانی هستند زیرا به دلیل انتساب به خداوند و شهرت به عنوان خانه خدا قداست دارند و حتی مکروه است که در مسجد از کار دنیا حرف زده شود ولی اگر همین اماکن به شیطان منتسب شود، نه تنها قداست ندارد، بلکه باید آن مکان را مثل مسجد ضرار خراب کرد.

مروی خاطرنشان کرد: ارزش و اعتبار انسان به بندگی و عبادت اوست و در نزد خداوند عالم، تقوا ملاک برتری انسان‌ها به شمار می‌رود در واقع معیار ارزش انسان بستگی به ارتباط عبد با خالق دارد، هر کسی به خاطر نسبتی که با یک امر قدسی پیدا می‌کند، دارای ارزش می‌شود.

معاون ارتباطات حوزوی دفتر رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه دلیل ارج و قرب امامزادگان، انتساب آنها به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است عنوان کرد: اگر می‌خواهیم کرامت رسول اکرم(ص) را حفظ کنیم، باید به فرزندان پیامبر(ص) احترام بگذاریم و در تکریم آنها بکوشیم.

وی تصریح کرد: تجلیل از این فرزندان ائمه اطهار(ع) در واقع تکریم ائمه معصومین(ع) و پیامبر(ص) محسوب می‌شود و روایات فراوانی در اهمیت و ثواب زیاد زیارت امامزادگان بیان شده است.

مروی گفت: یکی از مسائلی که انسان‌ها در روز قیامت گرفتار آن هستند، وحشت این روز است، رسول اکرم(ص) فرمود کسی که فرزندان من را زیارت کند، در روز قیامت او را از وحشت آن روز نجات می‌دهم.

معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری افزود: امامزادگان مظهر تجلی رحمت الهی هستند و با زیارت این بزرگواران در سایه مهر خاص الهی قرار می‌گیریم.

وی با اشاره به ویژگی‌های ذکر الهی اظهار کرد: زمانی که انسان خداوند را ذکر کند، خدا هم انسان را ذکر خواهد کرد، این ذکر به معنای رحمت و فیض است، اگر امامزاده ای را زیارت کنیم، رسول اکرم(ص) هم در روز قیامت ما را زیارت می‌کند، زیارتی که اضطراب آن روز را از انسان می‌گیرد، رسول اکرم(ص) مظهر تجلی اسمای خداوند است.