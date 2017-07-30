بیمه پایه در کشور نیازمند وحدت رویه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کبیر ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از نخستین سامانه نظام ارجاع الکترونیک سلامت در علی‌آبادکتول اظهار کرد: نظام ارجاع الکترونیک سلامت می تواند خطای پزشکی را به حداقل رسانده و حداکثر حمایت طلبی از بیمار را داشته باشد.

وی با یادآوری اینکه این طرح می تواند مدیریت منابع را به سمت کارآیی و بهره وری بیشتر پیش ببرد، افزود: در اجرای این طرح باید توجه ویژه ای به خدمات بیمارستانی داشته باشیم.

مدیرعامل بیمه سلامت کشور ادامه داد: توسعه شبکه های بهداشتی و درمانی می تواند کمک کرده و شرایطی را فراهم کند که با استفاده از منابع محدود، از نظام سلامت مناسب برخوردار شویم.

تمام قد پای اجرای نظام ارجاع ایستاده ایم

وی تاکید کرد: در بیمه سلامت تمام قد، ثابت و استوار پای اجرای نظام ارجاع ایستاده ایم و امیدواریم اجرای این طرح که از سه شهر گلستان آغاز شده در همه کشور توسعه یابد.

وی خواستار پای کار آمدن همه سازمان های بیمه گر در اجرای این طرح شد و تصریح کرد: امیدواریم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اجرای این طرح را به عنوان تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه مطالبه خواهی کنند تا وحدت رویه در بیمه پایه در کشور داشته باشیم.

کبیر متذکر شد: همسویی سازمان های بیمه ‎گر و حمایت آن ها از حقوق بیمه ‌شدگان و اولویت قرار دادن نظام پرداخت براساس نظام ارجاع و همچنین وحدت رویه در بیمه پایه می‎ تواند گام بهینه ‎ای برای رسیدن به اهداف این طرح باشد.