فدراسیون فوتبال بخشش بازیکنان محروم استقلال را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که شب گذشته سایت رسمی باشگاه استقلال خبر از بخشش محرومیت بازیکنان این تیم از طرف فدراسیون زده بود روابط عمومی فدراسیون فوتبال ایران این خبر رسمی را تکذیب کرد.

در توضیحی که روابط عمومی فدراسیون فوتبال اعلام کرده آمده است:

در پی انتشار برخی مطالب در فضای رسانه ای، پیرامون وضعیت محرومیت بازیکنان استقلال و لغو آن با نظر مسولان فدراسیون، بار دیگر تاکید موکد می شود که روال رسمی و قانونی مربوط به پرونده محرومیت بازیکنان استقلال بر اساس ماده ۸۳ آیین نامه کمیته انضباطی فدراسیون صورت گرفته که در مجمع عمومی فدراسیون تصویب شده است.



همچنین شایعه ورود مدیران و مسولان فدراسیون فوتبال به پرونده کمیته انضباطی فوق الذکر؛ تصویب و یا لغو حکم محرومیت تکذیب می شود و تاکید می گردد که روند مربوط به صدور حکم صرفا از مجرای رکن قضایی فدراسیون فوتبال وفق مقررات و آیین نامه های انضباطی انجام می شود. ضمن اینکه موارد مربوط به اظهارات سرمربی تیم استقلال به کمیته اخلاق ارجاع شده است.