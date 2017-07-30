فروپاشی خانواده؛ ارمغانی از مدرنیته و لیبرالیسم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد حسین شریفی، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در یادداشتی به مسئله فروپاشی خانواده پرداخت که در ادامه می آید:
اغلب کارشناسان وقتی میخواهند دلایل و عوامل اصلی شیوع طلاق در کشور را برشمارند عموماً بر عواملی مثل اعتیاد، فقر، بیکاری، کم سوادی و امثال آن تأکید میکنند.
اما واقعیتهای آماری چیزی دیگر را نیز نشان میدهد. بیشترین درصد طلاق در کشور مربوط به شهرهای پیشرفته و بزرگی مثل تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، آذربایجانهای شرقی و غربی، مازندران و گیلان است؛ آن هم مربوط به خانوادههای مرفه و سرمایهدار است!
فی المثل در سال گذشته میزان طلاق در شمال تهران، به عنوان نماد سرمایهداری و مدرنیته در ایران، بیش از ۵۰ درصد بوده است! این در حالی است که این آمار در استانهای محرومی مثل هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، ایلام و شهرهای مذهبی و دارای سنتهای اصیل مثل قم، یزد، زنجان و سمنان حدود از ۱۵ درصد است.
این یعنی، یکی از مهمترین عوامل فروپاشی نظام خانواده در ایران، غربگرایی و لذتگرایی لجامگسیخته غربی است.
تحلیل میدانی طلاق در کشور ما نشان میدهد که به هر میزان افراد و خانوادهها (از طریق فضای مجازی، موسیقیهای مبتذل، شبکههای ماهوارهای، فیلمها و سریالها، مدها و مدلها و …) با سبک زندگی غربی و فرهنگ منحط لیبرالیسم انس بیشتری میگیرند، به همان میزان ارزش و اصالت خانواده در میان آنها کمرنگتر میشود.
به اعتقاد بنده (که البته حاصل سالها مطالعه در فلسفه و فرهنگ لیبرالیسم است)، فرهنگ غرب، فرهنگی خانوادهستیز و عفتسوز است؛ در نتیجه به میزان دلبستگی به این فرهنگ، دلبستگی به خانواده و حیا و عفت کمرنگ شده و طلاق و فروپاشی خانواده بیشتر میشود.
یکی از مهمترین راههای حفظ کانون گرم خانواده (که ارزشمندترین بنای اسلامی معرفی شده است)، حفظ سنتهای اصیل و تقید به ارزشهای اسلامی و بستن راههای نفوذ فرهنگ غرب بر روی خود و سایر اعضای خانواده است.
جنگ علیه خانواده
فرهنگ غرب، یعنی فرهنگ لیبرالیسم، علیرغم همه تبلیغات فریبندهای که دارد، یک فرهنگ زنستیز، خشونتطلب، و خانوادهستیز است. (مطالعه کتاب جنگ علیه خانواده، ویلیام گاردنر، ترجمه معصومه محمدی را در این زمینه توصیه میکنم)
برای اثبات این مدعا میتوان دهها دلیل اقامه کرد؛ اما توجه به آمار زیر، میتواند خیلی از حقایق را روشن کند. بر اساس، آماری که چند سال قبل منتشر شد، فقط در ایالات متحده امریکا، یعنی مهد لیبرالیسم:
در هر روز ۱۸۷۲ زن و در هر سال بیش از ۶۳۸ هزار زن مورد تجاوز به عنف قرار میگیرند! [http://classes.dma.ucla.edu/winter05/154b/anti_violence.pd] این در حالی است که براساس گزارشی که «شبکه ملی بررسی تجاوز، آزار و زنای با محارم» ارائه داده است، قریب به ۶۰ درصد از تجاوزات جنسی هرگز به پلیس گزارش نمیشود. که اگر این تعداد هم ضمیمه شود، سالانه قریب به ۲ میلیون زن فقط در آمریکا، مورد تجاوز به عنف قرار میگیرند.
بر اساس گزارش «سازمان مبارزه با خشونت»، در هر ۹ ثانیه یک زن آمریکایی مورد ضرب و شتم قرار میگیرد. و طبق برخی از گزارشهای دیگر، روزانه بیش از ۳ زن آمریکایی به دست شوهران خود کشته میشوند.
جنگ علیه خانواده یکی از کارکردها و اهداف اصلی شبکههای ماهوارهای، یعنی بازوهای رسانهای لیبرالیسم، است. به همین دلیل، بیبند و باری، روابط بیقید و بند جنسی، ازدواجگریزی و شورش علیه خانواده در سراسر جهان با میزان ارتباط با ماهوارهها همبستگی دارد.
سادهترین و نخستین راه مبارزه با این فرهنگ و نجات از آن: «دوری از شبکههای ماهوارهای» است.
دکترین قورباغه و اضمحلال «خانواده» در ایران
رابرت مرداک، مدیر شبکه فارسیوان، میگوید: «برنامه ما آن است که با غیرتزدایی و عفتسوزی، در میان مردان و زنان ایرانی، از طریق راهاندازی شبکههای ماهوارهای و فیلمها و سریالهای هنجارشکن، تا سال ۲۰۲۰ کاری کنیم که مردهای ایرانی خودشان زنهایشان را برای نمایش دادن از خانه بیرون بفرستند»!
در برابر این سؤال که مگر غیرت مردان و عفت زنان ایرانی اجازه چنین کاری را میدهد؟ ضمن توسعه دکترین قورباغه(Frog Strategy)، که معلوماً در مناسبات سیاسی، نظامی و امنیتی به کار گرفته میشود، به عرصه فرهنگی و اخلاقی، میگوید:
«وقتی در آب صد درجه یک قورباغه را بیندازی یک دفعه بیرون میپرد، … اما وقتی آن را در آب خنک بیندازی، برایش خیلی خوب است و وقتی آرامآرام آب جوش بیاید، قورباغه با اینکه گرمش است و میخواهد بیرون بپرد اما دیگر توانی برای بیرون پریدن ندارد.»
چه باید کرد؟
کمترین کاری که من و تو میتوانیم انجام دهیم این است که درون این آب ولرم وارد نشویم؛ به این صورت که:
۱٫ ماهوارهها را از محیط خانه خود دور کنیم؛
۲٫ از موسیقیهای هنجارشکنی که به قصد غیرتزدایی و عفتسوزی ساخته میشوند، پرهیز نماییم؛
۳٫ سنتهای اسلامی و ایرانی خود را در حوزه روابط خانوادگی از دست ندهیم.
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