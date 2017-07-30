قتل یک جوان سیرجانی/باز هم پای مشروبات الکلی در میان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، محسن نیک ورز از وقوع یک فقره قتل در حوالی ساعت دو بامداد امروز در یکی از قوه خانه های زیرزمینی و غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: شش متهم در این رابطه دستگیر شده اند.

نیک ورز اظهار داشت: پس از کسب گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره قتل در منطقه هماشهر از توابع شهرستان سیرجان، بلافاصله ماموران انتظامی در محل حادثه حاضر می شوند.

وی تصریح کرد: تحقیقات اولیه حکایت از آن دارد تعدادی جوان در اثر یکسری اختلافات قبلی اقدام به مشاجره شدید لفظی با یکدیگر می کنند که متاسفانه پس ازدرگیری و نزاع یک جوان ۲۴ساله در این رابطه به قتل می رسد.

نیک ورز با اعلام اینکه در این رابطه شش نفر از منازعین نزاع منجر به قتل دستگیر شده اند، افزود: طی بررسی های به عمل آمده از سوی پلیس تمامی دستگیر شدگان شرب خمر کرده بودند.

نیک ورز با اشاره به اینکه تعدادی سلاح سرد از متهمان کشف و ضبط شده است، تصریح گفت: متاسفانه قریب به اتفاق قتل ها به صورت هیجانی و بدون تصمیم قبلی رخ می دهند و حمل سلاح سرد و شرب خمر در وقوع این حوادث نقش برجسته ای دارد.