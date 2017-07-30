پردیس به قطب «پتانک» استان تهران تبدیل خواهد شد

فاطمه حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری مسابقات پتانک استان تهران در پردیس اظهار داشت: طی یک ماه گذشته با تلاش های مداوم و همکاری شهرداری و اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس اولین زمین استاندارد استان تهران در مجاورت سالن والفجر پردیس احداث شده است و مسابقات پتانک به صورت گروهی، انفرادی و در رده‌های سنی مختلف با دراختیار گرفتن تجهیزات برای شهروندان و دوست داران برگزاری می شود و امیدواریم این مسابقات با حضور حداکثر دوست داران رونق فراوان یابد .

دبیر انجمن پتانک کشور افزود: اولین دوره قهرمانی مسابقات پتانک کارگران و فرزندان کارگر استان تهران با حمایت شهرداری و هئیت کارگری شهرستان پردیس و با تلاش شبانه روزی دبیر و مدیر رسانه ی انجمن پتانک کشور و با حضور رئیس و بنیان‌گذار پتانک در کشور ، در رده های مختلف سنی به صورت انفرادی و تیمی در کنار سالن والفجر شهرستان پردیس تهران در زمین تازه تاسیس این رشته ورزشی برگزار شد و با توجه به احداث اولین زمین پتانک استان تهران در پردیس، پیش بینی می کنیم، پردیس به قطب «پتانک» کشور تبدیل شود.

حیدری با بیان این که وسایل مورد نیاز برای بازی پتانک ، یک دست توپ، یک عدد جک، و یک زمین با هر نوع جنس کفپوش است، مطرح کرد: سطح زمین بازی مورد تائید فدراسیون بین‌المللی، می‌تواند پوشیده از هر جنسی باشد و در نقاط مختلف جهان بر روی ماسه، خاک، چمن، موکت و در زمستان روی برف بازی می‌شود، در مسابقات رسمی ابعاد زمین بازی دارای ۴ متر عرض و ۱۵ متر طول است و این اندازه تا ۳ در ۱۲ متر در مسابقات غیررسمی متغیر می‌باشد و توپ‌های استاندارد مورد تائید فدراسیون بین‌المللی پتانک، دارای ۷۰۵ تا ۸۰۰ میلیمتر قطر و وزنی معادل ۶۵۰ تا ۸۰۰ گرم است و جک استاندارد مورد تائید فدراسیون بین‌المللی پتانک، از جنس چوب و دارای ۳۰ میلیمتر قطر و وزنی معادل ۱۰ تا ۱۸ گرم می‌باشد.

وی در پایان افزود: زمین ورزشی پتانک با در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی مهیا شده است و می تواند محلی برای تمرین، اردو و بازی های ملی و بین‌المللی باشد و امیدواریم در آینده روند تکاملی تجهیز زمین را طی کنیم و مکانی امن و مفرح را برای گذراندن اوقات فراغت خانواده ها فراهم سازیم و در این دوره از رقابت‌ها که با حضور بیش از ۵۰ نفر از ورزشکاران استان تهران برگزار شد، بسیاری از استعدادهای برتر شناسایی و برای رقابت‌های کشوری معرفی شدند.