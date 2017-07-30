اصلاح ساختار بانکی ضروری است /وضعیت صادرات خوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه صنعت، سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی با تاکید بر اینکه از دولت دوازدهم می خواهیم در ارتباط با وزرای اقتصادی، انتظارات جامعه صنعتی و معدنی را در نظر بگیرند، اظهار کرد: اصلاح ساختار بانکی ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر و باید بدانیم که با بهره نزدیک به ۴۰ درصد نمی‌توان تولید صادرات‌محور داشت. علاوه بر این مشکلات مالیاتی و ارزش افزوده تولید کشور را دچار زیان کرده است.

وی ادامه داد: ما توقع‌مان از وزرای اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی این است که بیایند و برنامه‌های خود را در ارتباط با مشکلاتی که سالیان سال وجود داشته ارائه کند. ما همچنان در امر صادرات مشکلات گمرکی داریم و در واردات مواد اولیه نیز با مشکل روبرو هستیم.

رئیس مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه دولت معتقد است تسهیلات رونق تولید در جهت پیشرفت بخش صنعت و معدن بوده است خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که این مسئله درست نیست و بیشتر این تسهیلات منجر به بروز شدن دیون تولیدکنندگان شده است. جامعه صنعتی و معدنی از دولت طلبکار است و همچنان سهم هدفمندی یارانه‌ها به این بخش اختصاص نیافته است و جامعه صنعتی و معدنی با مشکلات عدیده و تبعات برخی مسائل روبروست.

سهل‌آبادی در بخش دیگری از سخنانش به ترکیب کابینه دوازدهم اشاره کرد و گفت: باید وزیری توانمند برای وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود و از معاونان متخصص بهره گیرد. علاوه بر این باید تفویض اختیار در بخش خصوصی در دستور کار دوازدهم باشد تا بتوانیم با شرایط بهتری کار را پیش ببریم.

وی با طرح این پرسش که در ارتباط با سود سپرده چه تصمیمی قرار است در دولت دوازدهم اتخاذ شود، گفت: چه کسی حاضر است زمانی که به ازای مبالغ چند میلیاردی سود سپرده چند برابری دریافت می‌کند، پول خود را به چرخه تولید بیاورد. باید در ازای حدی از سپرده تعریفی از مالیات صورت گیرد و این مسئله جلوگیری از تضییع حق جوانان است چرا که اشتغال زمانی پدید می‌آید که چرخ تولید در کشور بچرخد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با درخواست اینکه ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان همانند نوش داروی پس از مرگ سهراب نباشد، اظهار کرد: فرآیند دریافت تسهیلات بسیار طولانی است و ما همچنان در صدا و سیما با تبلیغ برند خارجی روبرو هستیم.

سهل‌آبادی در پاسخ به سوال دیگری مربوط به عملکرد دولت یازدهم در حوزه صنعت و معدن تصریح کرد: علاوه بر اینکه وضعیت صادرات خوب نیست و میزان اشتغال حفظ نشده دولت یازدهم در ارتباط با صنعت کشور موفقیت چشمگیری نداشته است و این مسئله قابل اثبات است. ما تنها در بخش تولید توانسته‌ایم از ۳۰ درصد ظرفیت کشور بهره گیریم و آن را فعال کنیم.

وی ادامه داد: در بخش معدن نیز در دولت یازدهم اقدام قابل توجهی صورت نگرفته و این در حالی است که همه می‌دانند که معدن می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه ظرفیت تولید در دولت یازدهم از ۳۰ درصد افزایش پیدا نکرد و این به معنای تعطیلی ۷۰ درصدی واحدهای تولیدی نیست، گفت: این مسئله به معنای تعطیلی ۷۰ درصدی واحدهای تولیدی نیست بلکه ما تنها توانسته‌ایم ۳۰ درصد از ظرفیت تولید کشور را فعال کنیم. علاوه بر این اشتغال کشور رشد نداشته و در بسیاری استان‌ها به ویژه استان‌های صنعتی، ضریب اشتغال پایین آمده است. تولیدکننده‌ای که با بهره دیون معوقه روبرو تحمل بار جدید برایش شدنی نیست و دولت باید نسبت به دیون قبلی آن چاره‌اندیشی کنند.

سهل‌آبادی در پایان با بیان اینکه جرایم ارزش افزوده از دیگر مسائلی است که هزینه تولید را بالا می‌برد، اظهار کرد: بانکی که ۲۴ درصد سود سپرده پرداخت می‌کند، چگونه می‌تواند تسهیلاتی را با بهره ۱۸ درصد در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد؟

