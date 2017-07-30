به گزارش خبرگزاری مهر، تایمز هایر اجوکیشن در گزارشی به نقل از یک مشاور عالی رتبه دانشگاه ملک عبدالعزیز نوشت: دانشگاهها و مراکز آکادمیک عربستان این روزها فشار قابل توجهی را تحمل می کنند. آنها برای اینکه اهداف جاه طلبانه پادشاهی این کشور در خصوص کسب درآمدهای تحقیقاتی محقق شود تحت فشار بی سابقه ای قرار دارند.

به نوشته این مرکز معتبر سنجش علمی و آکادمیک، پادشاهی عربستان به دنبال آن است که مؤسسات آموزش عالی و دانشگاههای این کشور تا سال ۲۰۳۰ به خودکفایی رسیده و وابستگی مالی به دولت نداشته باشند.

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، ذخایر نفت و گاز عربستان در سالهای آینده کاهش خواهد یافت که این مسأله می تواند چالشهایی را برای پادشاهی این کشور ایجاد کند و به همین دلیل تمام تلاشها برای مستقل شدن دانشگاهها در دست انجام است.

این پایگاه خبری ادامه می دهد: پادشاهی عربستان اقتصاد مبتنی بر فناوری را دنبال می کند.

این درحالی است که همزمان عربستان در تلاش است تا تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خود را آنچنان از لحاظ علمی تقویت کند که تا سال ۲۰۳۰ در میان ۱۰۰ رتبه نخست در سطح جهانی قرار بگیرند.

با این حال حبیب فاردون مدیر مرکز رصد کننده معیارهای آکادمیک دانشگاه ملک عبدالعزیز می گوید که دستیابی به این اهداف همزمان خواهد بود با اعمال فشار و استرس بیش از حد به دانشگاههای عربستان. آنها مجبورند در تمامی پروژه هایشان با صنایع در ارتباط باشند و این اجبار استرس زیادی را به آنها وارد می کند.