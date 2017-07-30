احد جاودانی در گفتگو با خبرنگار مهر از رونمایی دانشنامه سه جلدی امام رضا(علیه السلام) در آئین اختتامیه خبرداد و اظهار داشت: حجت الاسلام محمدیان رئیس مرکز اسلامی امامرضا(علیه السلام) در شهر بیرمنگهام انگلیس و دکتر پانسیون رئیس بیمارستان امام رضا(علیه السلام) در بوروندی به عنوان مروجین فرهنگ رضوی در خارج از مرزهای ایران اسلامی، دختر شهید بلباسی به عنوان شرکت کننده افتخاری در جشنواره، هاشمی دانشجوی نخبه و دارنده مدال نقره المپیاد نجوم و فیزیک به جهت برگزاری مراسم ازدواج در حرم رضوی به احترام شهدای خان طومان در این آئین مورد تجلیل قرار می گیرند.

وی افزود: علاوه براین منتخبین جشنواره از کشورهای بلژیک، استرالیا،چین، هندوستان، تایلند، لبنان، ترکیه، پاکستان، ایتالیا، آلمان، آذربایجان، بوسنی و اندونزی در اختتامیه حضور می یابند، سفرای کشورهای گینه بیسائو، نیجریه، سنگال، بوروندی، کنیا، بنین و گینه نیز برای این جشنواره دعوت دارند.



دبیر دوازدهمین جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا(علیه السلام) گفت:۱۴۹هزار و ۱۸۶ دلنوشته از ۶۱کشور به دبیرخانه این جشنواره از سری برنامه های پانزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) رسید.

اختتامیه جشنواره ساعت ۱۷ عصر در سالن هلال احمر ساری برگزار می شود.