سردار مهدی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی کسب خبری از منابع و اقدامات اطلاعاتی و پلیسی مبنی بر اینکه افرادی پس از سرقت دو دستگاه خودرو قصد سرقت مسلحانه از یکی از طلا فروشی ها در استان را دارند بلافاصله کارگروه ویژه ای جهت بررسی ابعاد موضوع و شناسایی سارقان قبل از هرگونه اقدام تبهکارانه از سوی آنان تشکیل شد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با اقدامات فنی و پلیسی توسط کارگروه ویژه، کلیه افراد و خودرو های سرقت شده شناسایی و تمامی تحرکات آنان زیر چتر اطلاعاتی پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از شناسایی محل قرار و تصمیم گیری سارقان جهت عملی کردن نقشه شومشان، با هماهنگی دستگاه قضائی در قالب چند تیم عملیاتی در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه چهار متهم را دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دادند؛ در بازرسی از محل چند قبضه سلاح سرد کشف شد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به توقیف دو دستگاه خودروی زانتیا و پراید که قرار بود در سرقت مسلحانه بکارگیری شود بیان داشت: متهمان ابتدا منکر سرقت خودروها و برنامه ریزی جهت سرقت مسلحانه از طلا فروشی شدند که پس از مواجه با مستندات و ادله متقن پلیس به ابعاد مختلف نقشه شومشان از جمله برنامه ریزی جهت سرقت خودروی ۲۰۶ جهت معاوضه با اسلحه کلت کمری اعتراف کردند.

سردار محمودی در پایان تصریح کرد: در این رابطه دو دستگاه خودرو پارس که جهت انجام عملیات سرقت مسلحانه از شهر قزوین به سرقت برده بودند کشف و متهمان پس از تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضائی با صدور قرار مناسب قانونی روانه زندان شدند.