به گزارش خبرنگار مهر، جشن بزرگ زیر سایه خورشید امروز یکشنبه با حضور کاروان خدام رضوی، مسئولان، پرسنل و جمعی از مددجویان تحت پوشش بهزیستی کرمانشاه به همت شورای فرهنگی این اداره کل در محل سالن شهید شریفی اداره بهزیستی شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

منوچهر محمدی، معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه در این مراسم ضمن خوش آمدگویی به خدام رضوی به تشریح اقدامات بهزیستی در بخش های مختلف توانبخشی، پیشگیری و اجتماعی پرداخت.

وی ادامه داد: بهزیستی به عنوان سازمانی حمایت گر در راستای پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی پیشرو بوده و تاکنون اقدامات خوبی را انجام داده است.

به گفته معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه، بهزیستی علاوه بر حمایت از نیازمندان و افراد آسیب دیده در امر مشاوره و آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج پای کار است.

جشن بزرگ زیر سایه خورشید در بهزیستی با ویژه برنامه های مختلفی همچون قرائت صلوات خاصه امام رضا(ع)، مداحی و سخنرانی در باب اهل بیت(ع) توسط خدام حرم رضوی ادامه پیدا کرد.

در این مراسم همچنین نبات و نمک های متبرک حرم رضوی در اختیار شرکت کنندگان قرارگرفت و پرچم متبرک آستان قدس رضوی نیز به بهزیستی استان کرمانشاه اهداء شد.

لازم به ذکر است، در این مراسم تعدادی از کودکان تحت پوشش مراکز نگهداری بهزیستی توسط خدام رضوی تجلیل شدند.