دست خط حمید بقایی موجود است/ کاهش وثیقه بقایی برای خروج از زندان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و پانزدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک ایام دهه کرامت و در پیش بودن روز خبرنگار گفت: خبرنگاری کار بسیار سختی است و انشاالله بتوانیم دین خود را به شهدا ادا کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بقایی بعد از آزادی از زندان نکاتی را در مورد شخص شما و برادر رئیس جمهور گفته است و اعلام کرده که آقای اژه ای دروغ می گویند، نظر شما چیست؟ گفت: دادستان تهران اقدامات لازم را در رابطه با این پرونده انجام می دهند و اگر کسانی سخنان نامهربانی زدند، نباید از کوره در برویم.

وی افزود: دست خط ایشان در رابطه با خروج از سوئیت موجود است و با رسیدگی به پرونده مسائل مالی آن روشن می شود.

اژه ای با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی تبعاتی دارد، گفت: با کسانی که ادعاهایی دارند و دانه درشت ها برخورد لازم انجام می شود و چنانه مسائلی خلاف واقع مطرح شود، تعقیب قضایی انجام می شود.

با دولت تعامل داریم

وی در خصوص نحوه تعامل با دولت در رابطه با انتخاب وزیر دادگستری گفت: گزینه هایی مطرح شده است و در این رابطه تعاملاتی وجود دارد و با گزینه هایی نهایی که هر کدام نهایی شد، تعامل لازم انجام می شود.

محسنی اژه ای گفت: قاضی باید طبق قانون عمل کند، در غیر این صورت باید به او معترض شویم. یکی از معیارها و شاخص های عدالت اجرای قانون است، هرچند برخی به اجرای قانون گلایه دارند مثلاً در دولت دوم خرداد خدمت یکی از مسئولان عالی اجرایی بودیم من آن زمان تجدید نظر بودم یک فردی را محکوم کرده بودم ایشان گفت این فرد را به خاطر یک میلیون محکوم کردی؟ من گفتم یک میلیون که سه است اگر ١٠ هزار تومان هم باشد طبق قانون محکوم می شود.

سخنگوی دستگاه فضا با بیان اینکه قاضی در چارچوب قانون جدید آئین دادرسی کیفری باید قرارهای قضایی را صادر کند، گفت: طبق قانون جدید قرار بازداشت الزامی نداریم و همه جا به قاضی برای صدور قرار بازداشت موقت اجازه داده نمی شود. در موارد خاص احصا شده قرار بازداشت موقت طبق ماده ۲۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری شرایطی دارد و غیر از ۴-۵ مورد اجازه نداده است و در ماده ۲۳۸ هم این ۵مورد منوط به شرایط خاص است.

وی افزود: می گویند چرا این فرد بازداشت است. وقتی دلایل برای بازداشت وجود ندارد و قرار تبدیل می شود. به عنوان مثال در پرونده بقائی وثیقه ۵۰ میلیارد بوده که پس از اعتراض وکیل وی، به ۲۰ میلیارد تبدیل شد.

اژه‌ای گفت: ممکن است بازپرس دلیل کافی برای بازداشت نداشته باشد، یا مثلا بیم تبانی باشد و نفر دوم بازداشت شد نمی تواند نفر اول را بیشتر از حد قانونی در بازداشت نگه دارد.

محسنی اژه ای در رابطه با طرح نظام مراقبتی بعداز خروج از زندان و اینکه رئیس پلیس پایتخت اعلام کرده که بیشتر از ۶۰ درصد مجرمین سابقه دار هستند، گفت: در این طرح‌های دستگیری، پلیس در خانه‌ای که ۵۰ نفر، ۱۰ نفر و حتی ۵ نفر هستند می‌ریزد و در آن لحظه نمی‌توان تشخیص داد که کدامیک متهم بوده و کدامیک نیستند؛ مثل پارتی‌های شبانه که با مشروب‌خواری، فساد و... همراه است و افرادی دستگیر می‌شوند، همه مجرم نیستند و پس از بررسی ها آزاد می شوند.

معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: این درصدهای ذکرشده همه به این معنا نیست که همه متهم و مجرم هستند.

وی در خصوص بحث پابندهای الکترونیک اعلام کرد: این پابندها برای زندانیان بعد از آزادی نیست، بلکه برای کسانی است که محکوم به حبس شده‌اند و این اجازه به آنها داده شده که با شرایطی، به جای حبس در زندان، در یک جای مخصوص دیگر که قاضی تعیین کرده با پابند الکترونیکی حبس خود را ادامه دهند؛ مثل خانه که نباید از آن محدوده خارج شوند.

اژه‌ای اعلام کرد: این پابند الکترونیک برای مجرمان بعد از پایان زندان نیست.

اژه‌ای تصریح کرد: ما مشکلات بودجه‌ای داریم؛ پابند الکترونیکی را به صورت آزمایشی شروع کرده‌ایم تا ببینیم در عمل مشکلی پیش‌ می‌آید یانه؛ اگر بودجه بود، با سرعت بیشتری این طرح آزمایشی صورت می‌گرفت.

وی در خصوص ضرورت بانک اطلاعاتی گفت: ضرورت دارد که یک بانک اطلاعاتی تشکیل شود تا مجرمین حرفه‌ای و خطرناک در آن ثبت شده تا هم زمان رسیدگی به پرونده‌شان و هم زمان بیرون بودن آنها بتوان توسط ضابطین مراقبت‌هایی برای آنها انجام داد تا مرتکب جرم نشوند.

وی در خصوص باندهای اطلاعاتی ادامه داد: این باندها باید به صورت آنلاین به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی وصل باشد که هنوز به این مرحله بهره‌برداری نرسیده است.

پرونده حسین فریدون مسیر خودش را طی می کند

محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: پرونده مسیر خودش را طی می کند و باید تحقیقات لازم در این خصوص انجام شود.

محسنی اژه ای در خصوص دستگیری و آزادی دو مداح معروف گفت: پرونده و دادسرای ویژه روحانیت مطرح است و جزئیات را نمی دانم اما می دانم دو نفری دستگیر شدند و یک نفر با قرار آزاد شده است.

وی گفت: اقدامات آمریکا در نقض برجام و دست‌اندازی به اموال حکومتی در خارج از ایران بی‌پاسخ نمی‌ماند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که برخی اعلام کردند آزادی زندانیان ایرانی در آمریکا منوط به آزادی آمریکاییان زندانی است، گفت: ایران دوتابعیتی را نمی پذیرد آمریکا زور می گوید و البته بداند که این زبان زورگویی امروز جواب نمی دهد. می خواهیم که طبق انصاف و حتی قانون خود آمریکا با ایرانیان بازداشتی رفتار کنند و چون دستشان به ایران نمی رسد به آنها ظلم نکنند.

معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد: مسائلی که با زبان تهدید به ما عنوان می‌شود مطمئن باشند که جمهوری اسلامی با زبان تهدید، تسلیم امثال آمریکا نمی‌شود و کار خود را طبق قانون پیش می‌برد.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی گفت: هنوز حکم این پرونده صادر نشده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در دادگاه متهم ردیف دوم پرونده نفتی گفته شده بابک زنجانی را بانک مرکزی تایید کرده و اینکه آیا به این ادعا رسیدگی شده است یا خیر گفت: چندین بار توضیح دادم. یک پرونده که مفتوح می شود، افراد متهم و دستگاه های نظارتی یک سری صحبت هایی را مطرح می کنند و بازپرس با توجه به مجموعه قرائن و شواهد، موضوع را دنبال می کند.

وی افزود: در این پرونده از دهها نفر تاکنون تحقیق شده است. کسانی که اتهام شان ثابت شده، قرار بازداشت یا تامین مناسب صادر شده است. در خصوص کسانی که اتهام شان ثابت نشده، قراری صادر نشده است. از برخی مسئولان وزارت نفت سابق یا بانک مرکزی و افرادی از این قبیل، تحقیق شده اما وزارت نفت سابق و بانک مرکزی سابق غیر از شرکت نیکو که ثابت شد و مدت ها بازداشت بودند و الان آزاد هستند، به عنوان متهم تحت تعقیب قرار نگرفتند. بارها گفتم این پرونده بیش از ۳ متهم دارد.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت مدیران صندوق سرمایه صحت دارد؟ گفت: بعد از دستگیری مدیرعامل سابق یااسبق بانک سرمایه کسی دستگیر نشده اما از کسانی تحقیق به عمل آمده است و می آید با این حال کسی از این صندوق بازداشت نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بنابراین بازداشتی جدید فعلا نداریم اما تحقیقات کماکان ادامه دارد و پرونده به دادگاه نرفته و در مرحله کارشناسی در خصوص زمین هایی است که به صورت صوری به بانک واگذار شده بود. مثلا ملک ۳۵ میلیاردی را ۳۰۰ میلیارد به بانک واگذار کرده بودند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص هجمه جریان‌ها و افراد برعلیه شورای نگهبان و اینکه اعضای این شورا را به قانون‌شکنی در فتنه ۸۸ محکوم می‌کنند، اظهار داشت: در قانون مطبوعات برای رسانه‌ها در این خصوص پیش‌بینی شده؛ و اینکه اگر کسی تهمت و افتراء نسبت به مقامات داشته باشد نیز در قوانین پیش‌بینی و ذکر شده است.

وی گفت: اگر توهین به مقامات از حیث مسئولیت باشد، دادستان وارد می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که شما در مصاحبه ای در رسانه ملی گفتید در برخورد با آقازاده ها مصمم هستید و همین طور گفتید که در ارتباط با برخی آقایان با رسانه های بیگانه هم دم خروس پیدا شده است افزود: شما خودتان دم خروس را ندیدید؟

اژه‌ای گفت: اقداماتی که اخیرا بی بی سی و صدای آمریکا و برخی جریان های ضد انقلاب انجام می دهند و به قوه قضاییه فشار می آورند و ارتباط شان با بیرون مشخص بود و اخیرا دم خروس مشخص شد. الان از بیان جزئیات معذور هستم. انشاالله پرونده ها به مرحله نهایی برسد، جزئیات را می گوییم.

برنامه ماه عسل خالی از اشکال نبود

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی درباره جمع آوری کمک های مردمی برای آزادی تعدادی از زندانیان در ماه مبارک رمضان با همکاری برنامه ماه عسل و سازمان زندان ها و اینکه برخی از این زندانیان، زندانی جرایم عمد بودند گفت: آن مقداری که مطلع هستم این است که برخی افراد زندانی به خاطر بدهی اندکی در زندان هستند. مردم عزیز ما وقتی متوجه می شوند، کمک می کنند که پسندیده است. این زندانی ها دو قسم هستند؛ یک قسم کسانی هستند که جرایم عمد مرتکب نشدند و مردم برای کمک به آنها اقبال بیشتری دارند.

وی افزود: برخی هم کسانی هستند که جرم عمدی مرتکب و محکوم شدند اما در عین حال بدهی هم دارند. مثلا کسی سرقت کرده و حبسش را گذارنده اما در عین حال به فردی که اموالش را سرقت کرده بدهکار است. چون توان مالی ندارد، در زندان می ماند. خیلی از مردم ما حاضر هستند به این دسته از زندانیان نیز کمک کنند. تا اینجا اشکالی ندارد. در برنامه ماه عسل دو مطلب اتفاق افتاده که به نظر می رسد بی اشکال نیست؛ بک بحث این بوده که مخاطب طوری تلقی کرده که همه این پول برای بدهکاران و محکومان جرایم غیرعمد است که به نظرم اشتباه بوده است و تذکر هم داده شد که شفاف به مردم بگویند.

وی اظهارداشت: اشکال دوم این بود که در یک مورد گفتند، فردی وجود دارد که به خاطر یک میلیون تومان ۱۰ سال است در حبس مانده است. خودم خیلی حساس شدم و تصورم جرم غیرعمد بود. صبح که سرکار آمدم بررسی کردم. تماس گرفتم و پرسیدم این فرد که بود؟ یکی از استان ها را نام بردند. بلافاصله با رییس دادگستری آن استان تماس گرفتم که گفت ما چنین فردی نداشتیم. گفت این فرد دارای سوابق متعدد کیفری از جمله سرقت است و به خاطر سرقت به ۱۰ سال حبس محکوم شده که ۳ سالش را گذرانده و نزدیک ۲۸ میلیون بدهکاری دارد و به یکی از کسانی که مالش را سرقت کرده، یک میلیون بدهی دارد.

با متخلفان طایفه احمدی نژاد برخورد می کنیم

غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه حمید بقایی ۲۴ساعت بعد از توهین به قوه قضائیه مجددا تحت تعقیب قضایی قرار گرفت چرا در مورد بیانیه احمدی نژاد که شخص شما گفتید خلاف قانون است، برخورد قضایی در این چند هفته انجام نشد؟ گفت: از این طایفه هر کسی اقدام خلاف قانون انجام دهد، تعقیب قضایی می شود و برخورد لازم صورت می گیرد.

وی افزود: اینکه در مورد این کار اقدامی شده یا نشده جزئیات را نمی دانم و دادستان تهران در جریان جزییات است؛ با این حال برخورد قانونی انجام می شود.

معاون اول قوه قضائیه با بیان این مطلب که امروز افرادی که سعی دارند علیه نهادهایی که مؤثر هستند، تخریب‌ و فضاسازی داشته باشند، گفت:‌ این نهادها تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.

اژه ای گفت: اینکه افرادی که متهم به فساد مالی می شوند بخواهند با غوغاسالاری و تبدیل ماجرا به جریانات سیاسی کار خود را پیش ببرند بعید نیست و مسبوق به سابقه است.

قوه قضاییه انشاالله بر اساس قانون و نه بیشتر عمل می کند البته بدانید که خیلی از این اقدامات تست موقعیت شان است که در ایام انتخایات هم شاهد بودیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: من اهل شکایت نیستم اما آنجا که مربوط به قوه قضاییه و بالاتر باشد دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود.

قاتل بنیتا با فیش حقوقی آزاد نشد/ قصاص قاتل در دست بررسی است

غلامحسین محسنی اژه ای در یکصد و پانزدهمین نشست خبری خود در خصوص مرخصی از زندان مجرمین از جمله قاتل بنیتای هشت ماهه با یک فیش حقوقی و راهکارهای قوه قضائیه برای جلوگیری از ارتکاب جرم توسط مجرمین سابقه دار، گفت: به خانواده این کودک هشت ماهه تسلیت می گویم در این رابطه سفارش برای بررسی هرچه سریعتر این پرونده شده است.

وی افزود: پرونده برای رسیدگی به تهران منتقل شده است. چون شروع این جنایت یعنی سرقت ماشین در تهران بوده است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه گفته می شود قاتل با قرار کفالت آزاد شده است، گفت: این موضوع که با فیش حقوقی آزاد شده است، صحت ندارد. رئیس دادگستری تهران گزارش داده است که ۱۳۱ فقره ارتکابی قاتل بنیتا صحت ندارد.

وی افزود : این فرد ۱۲ مورد سرقت داخل خودرو داشته است و ۱۴ ماه در بازداشت به سر می برده که با قرار وثیقه ۱۶۰میلیونی آزاد شده است. این فرد مجموعا به ۵۵ماه حبس و رد مال محکوم شده بود که طبق قانون اگر فردی دارد چندین محکومیت باشد به اشد آن مجازات می شود.

وی افزود: برای این فرد ۳ سال از ۵۵ماه حبس اجرا شده است. نفر دوم پرونده هم با ۴ گرم شیشه بازداشت شده بود که به دو سال حبس و جزای نقدی و ۵۰ضربه شلاق محکوم شده بود و دو سال محکومیت وی تمام شده بود.

وی در خصوص قتل عمد یا شبه عمد بودن قتل بنیتا و اینکه آیا تفاضل دیه باید پرداخت شود؟ گفت: در ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی می گوید در مواردی که جنایت نظم عمومی را برهم زده و یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت بر اجرای قصاص باشد، با درخواست دادستان از رئیس قوه قضائیه این اقدام انجام می شود و در صورت عدم توانایی در پرداخت، تفاضل دیه از بیت المال پرداخت می شود.

اژه ای در پاسخ به سؤالی در خصوص تیتر یکی از روزنامه‌ها که باعث قتل بنیتا را پلیس اعلام کرده است، اظهار داشت: نه، حتماً انصاف نیست و بی‌انصافی است که برای پلیس چنین نظری را داشته باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: واقعاً پلیس ما نهایت تلاش را در هر قضیه‌ای در حد بیش از مقدورات و توانش انجام می‌دهد.

وی گفت: نیروی انتظامی، بالنده و رو به رشد و رو به پیش است و در سال‌های اخیر هم در پیشگیری و هم کشف جرایم موفق بوده است؛ گاهی وقت‌ها هم نمی‌تواند در زمان اولیه همه مجرمان را کشف کند.