۳۶هزار دانش آموز شهید نشان دهنده اهمیت این قشر در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جهان ظهر یکشنبه در چهارمین نشست قطبی و کمیسیون های تخصصی نمایندگان هشتمین دوره مجلس دانش آموزی در سالن مدیریت بحران استانداری سمنان، ضمن بیان اینکه این مجلس تمرینی برای دموکراسی دانش آموزی است، بیان کرد: مجلس دانش آموزی راهی برای تبلور توانمندی این قشر در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، هنری، اقتصادی و... است.

وی افزود: باید به دانش آموزان بها داد تا استعدادهای خودشان را به راحتی شکوفا کنند و مجلس دانش آموزی به واقع می تواند بهترین بستر برای این میدان دادن اجتماعی محسوب شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه باید تخیلات دانش آموزان را به رسمیت شناخت، بیان کرد: بسیاری از این تخیلات می توانند به اختراعاتی اثرگذار بدل شوند به شرط اینکه میدانی برای ابراز وجود در اختیار این قشر قرار گیرد.

جهان افزود: یکی دیگر از ویژگی های مجلس دانش آموزی رعایت حقوق این قشر و آموزش به نوجوانان در راستای پذیرش حق شهروندی است که در این حوزه نیز اقدامات خوبی در دولت یازدهم صورت گرفته است.

وی بیان کرد: حقوق دانش آموزان آن چیزی است که مطابق فطرت و نیازهای روانی سن آنها تبیین و تعریف می شود که در این راستا نقش آموزش و پرورش تنها سیاستگذاری است و مابقی امور به دست خود دانش آموزان باید صورت گیرد.

در این همایش دانش آموزانی از استان های مازندران، گلستان، سمنان، سیستان و بلوچستان و خراسان حضور داشتند.