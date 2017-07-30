سند مدیریت بحران لرستان تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی هماهنگی مدیریت بحران استان گفت: بدون تردید برگزاری این دوره‌ها برای همه مدیران لازم است؛ هرچه مدیریت در مواقع عادی سخت است، در مواقع بحران این سختی چندبرابر می‌شود.

وی ادامه داد: ما مدیران باید درکی از پدیده‌های طبیعی داشته باشیم تا بتوانیم آن را به درستی مدیریت کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان یادآور شد: در حال حاضر با بحران‌های فضای مجازی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... مواجه هستیم؛ مدیران باید آمادگی و توانمندی مواجهه با این بحران‌ها را داشته باشند.

اصلانی اظهار کرد: سند مدیریت بحران در حوزه شهرستان، بخش و روستا باید تهیه و تدوین شود.

وی با اشاره به اینکه شوراهای جدید روستا در آینده نزدیک شروع به فعالیت می‌کنند، افزود: باید به اعضای این شوراها آموزش مدیریت بحران داده شود تا بتوانند در مواقع لزوم از این آموزش‌ها بهره ببرند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان تأکید کرد: باید چند کانال در فضای مجازی را به شیوه‌های مدیریت بحران اختصاص دهیم و این کانال‌ها در شهرستان‌ها ایجاد و موارد مفید مدیریت بحران در آن بارگذاری شود و به گونه‌ای کار کنیم که مدیران در مواقع بحران بهره‌مند شوند.

اصلانی خاطرنشان کرد: قسمت اعظم آبگرفتگی در هنگام بارش‌ها به علت وجود زباله‌ها در جداول است و باید قبل از شروع فصل بارندگی آنها را سامان دهیم.

وی گفت: هر اداره‌ای باید گروه‌های امداد و نجات را مشخص کند تا در مواقع لازم بتوان از آنان استفاده کرد.