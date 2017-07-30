به گزارش خبرنگار مهر، حمید احدی پیش از ظهر یکشنبه در شورای اداری شهرستان فردیس که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، انتخاب شهردار توسط شورای شهر را مهم اعلام کرد و گفت: برای مدیریت صحیح یک شهر باید اعضای شورای شهر، شهرداری را انتخاب کنند که بتواند شهر را بهخوبی مدیریت کند و در راستای تحقق پیشرفت شهر اقدام کند.
سرپرست فرمانداری فردیس در ادامه بابیان اینکه شورای شهر و شهرداری مستقل از مهمترین بازوهای مدیریتی یک شهر هستند، اظهار کرد: با ایجاد شهرداری و شورای شهر مستقل فردیس بهتر میتوانیم این شهر را مدیریت کنیم.
سرپرست فرمانداری فردیس، گفت: برای اداره شهر باید درآمدهای پایدار کافی در فردیس ایجاد شود و این در سایه مدیریت توانمند شهرداری و کمک و مساعدت شورای شهر میسر میشود.
وی بابیان اینکه با توجه به برنامهریزیهای انجامشده، شهرداری مستقل فردیس با بودجهای ویژهراه اندازی میشود، اعلام کرد: در برنامه ششم توسعه سهم شهرداری فردیس از محل ۹ درصد تجمیع عوارض افزایش پیداکرده است.
احدی در بخش دیگری به کمک تمامی نهادها و شهرها در برگزاری کنگره سرداران و شهیدان استان البرز تأکید کرد و گفت: آرامش کنونی کشور را مدیون خون شهدا میدانیم به همین منظور همه نهادها موظفاند در برگزاری باشکوه مراسمهای یادواره شهدا تمام تلاش خود را به کار برند.
وی با اشاره به نزدیک شدن ایام بازگشایی مدارس بر اجرای طرح مهر توسط شهرداریها تأکید کرد و گفت: با توجه به تراکم دانشآموزی بالا در شهرستان فردیس و کمبود امکانات آموزشی این نقیصه باید با اجرای پروژه مهر جبران شود تا محیطی خوب و مناسب برای تحصیل دانش آموزان فردیسی فراهم شود.
احدی بابیان اینکه در سال جاری با همکاری اتحادیههای شهرستان ازجمله اتحادیه خیاطان و عکاسان امکان استفاده تسهیلات موردنیاز دانش آموزان باقیمت مناسبتری برای خانوادهها فراهمشده است، گفت: با اجرای این طرح علاوه بر ساماندهی روپوش مدارس و عکس دانشآموزی، با تشکیل کمیسیون ماده ۱۸ برای اولین بار در شهرستان امکان استفاده از سرویس امن باقیمت مناسب در مدارس فراهمشده است.
نظر شما