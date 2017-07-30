نهادهای دینی و فرهنگی کشور فرهنگ رضوی را جهانی کنند

حجت الاسلام محمد دادش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های این اداره کل در دهه کرامت اظهارداشت: ترویج فرهنگ رضوی می‌تواند جامعه ما را در برابر هجمه‌های گسترده غرب مصون نگه دارد.

وی ادامه داد: در این راستا نهادهای دینی و فرهنگی باید از همه ظرفیت‌های موجود برای جهانی‌سازی این فرهنگ غنی بهره گیرند.

حجت الاسلام داداش زاده گفت: انسان مسلمان همواره باید تلاش کند تا سبک زندگی خود را بر مبنای بهره‌گیری از سیره نورانی ائمه اطهار (ع) قرار دهد که می‌تواند ضامن سعادت انسان بوده و جامعه مسلمانان را نجات دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی بیان داشت: امامان شیعه (ع) اسوه و الگوی فکری، اعتقادی، عملی و اخلاقی هستند و راه نجات در پیروی از آنان است و ائمه (ع) در تمام جهات، برای ما مقتدا و نمونه است.

وی اظهار داشت: بی شک ارزش موضوع و اهمیت تأثیر نوع و روش زندگی و صفات فضایل اخلاقی در سلامت معنوی فرد و جامعه و خطر از بین رفتن این سلامتی، همچنین دور ماندن از سعادت و خوشبختی باوجود صفات رذایل اخلاقی، لزوم پرداختن به این امر مهم را در همه دوره‌های زندگی انسان نمایان می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی افزود: براساس آموزه های سبک زندگی رضوی کسی حق ندارد به نام آخرت خواهی، دست از تلاش برای امور دنیایی بردارد و باز نمی تواند به نام تلاش برای عمران دنیا، در غبار غفلت بسر ببرد. این سخن روشن مولا علی بن موسی الرضا (ع) است که «از ما نیست آن که دنیای خویش را برای دینش و دین خود را برای دنیایش ترک کند» چه دنیا در باور دینی، یک فرصت سعد است برای آخرت سعید، و افراد در قیامت، دقیقاً همانی را درو خواهند کرد که در این «دنیا» کاشته اند.

حجت‌الاسلام داداش زاده بااشاره به زندگی سراسر زهد و معنویت امام رضا علیه السلام، تصریح کرد: پرهیزکاری و تقوای امام رضا (ع) طوری بود که نه تنها مردم، بلکه دشمنان نیز به آن اعتراف می کردند، همه فکر و اندیشه ایشان، حفظ دین خدا و اجرای وظائف الهی بود و نجات خود و مردم را در تقوا، پرهیزکاری و عبادت می دانستند.

وی ادامه داد: حضرت امام رضا (ع)، اُسوه ی کامل عبودیت بودند و در این راه به حدی رسیده بودند که ایشان را عاشق عبادت می دانستند، آن حضرت بسیاری از روزها را روزه داشتند و بسیاری از شبها بیدار بودند، به طوری که امام (ع) در هر شبانه روز هزار رکعت نماز می خواندند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی خاطرنشان ساخت: رفتار و سلوک امام رضا (ع) می بایست الگویی برای تمامی ما مسلمانان و آزادی خواهان جهان باشد، وظیفه دینی ماست که با رعایت اخلاق و حقوق انسانی و گفت‌وگو با ادیان مختلف، به نشر افکار و اندیشه‌های اهل‌بیت (ع) و وجهه جهانی‌سازی مکتب اسلام بپردازیم، چراکه اساساً اندیشه‌های معصومین جهانی دارد و به لحاظ اتصال به وحی، جاودانه است.