آراستگی و بهداشت نمازخانه های استان قزوین جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید قریش موسوی روز یکشنبه در شورای اقامه نماز استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: جایگاه نماز در نظام اسلامی بسیار والاست وبا تاکید مقام معظم رهبری و مسئولان عالیرتبه کشور باید بتوانیم این جایگاه را بخوبی حفظ کنیم.

وی اضافه کرد: در حوزه نماز باید همه احساس مسئولیت کرده و مسئولان و مردم با استفاده از همه امکانات خود برای اعتلای فرهنگ نماز تلاش کنند تا بتوانیم در این عرصه به رسالت خود بخوبی عمل کنیم.

مسئول ستاد اقامه نماز استان یادآورشد: جلسات ستاد اقامه نماز باید هر دو ماه یک بار برگزار شود تا بتوانیم به بخشنامه های ارسالی از سوی وزارت کشور و ستاد مرکزی عمل کنیم تا مشکلات برطرف شود.

قریش موسوی بیان کرد: ساختمان ستاد اقامه نماز استان هنوز تکمیل نشده و نیازمند اعتبارات استانی است تا فضای مناسبی برای رسیدگی به مشکلات این بخش مهیا شود که از استاندار قزوین درخواست داریم در این زمینه دستور لازم را صادر کنند.

وی اظهارداشت: از سال ۸۷ احداث این ساختمان کلید خورده ولی هنوز آماده نشده و در صورت همراهی مسئولان می توانیم این مکان را در مدت چند ماه آینده برای استفاده آماده کنیم.

رسیدگی به وضعیت نمازخانه مدارس، مجتمع های بین راهی و ادارات

مسئول ستاد اقامه نماز استان قزوین در ادامه اضافه کرد: متاسفانه وضعیت برخی از نمازخانه های ادارات، مدارس و مجتمع های بین راهی مناسب نیست و در بازدید های دوره ای و منظم باید اشکالات را شناسایی و برای رفع آن اقدام کرد.

وی گفت: از مدیران دستگاههای اجرایی انتظار داریم ابتدا خودشان به اقامه نماز جماعت اهمیت دهند سپس فضای مناسبی را برای نمازخانه های اداری پیش بینی کرده و به نظافت و بهداشت زیبایی آن هم اهمیت دهند.

سید قریش موسوی بیان کرد: در سال گذشته اجلاس نماز بخوبی در استان برگزار شد و امسال هم قرار است این رویداد مهم در آبان و یا آذر ماه در قزوین برگزار شود که از مسئولان دستگاهها انتظار همکاری داریم.

ترویج فرهنگ نماز در فضای مجازی

موسوی با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ نماز در فضای مجازی تصریح کرد: فضای مجازی ظرفیت خوبی برای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب در خصوص ترویج فرهنگ نماز است و با بهره گیری از ایده های جدید و تاثیرگذار باید از این فضا نیز بخوبی استفاده کنیم.