۲۰۰ کلینیک ویژه پزشکی در کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاجی آقاجانی ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از نخستین سامانه نظام ارجاع الکترونیک سلامت در علی‌آبادکتول اظهار کرد: در دولت گذشته نظام ارجاع سلامت در سطح یک و دو در دو استان فارس و مازندران شکل گرفت اما در اجرا موفق نبود.

وی با یادآوری اینکه نظام ارجاع الکترونیک سلامت هم اکنون در استان گلستان به شکل کامل به اجرا در آمده است، افزود: در حال حاضر در همه مراکز بهداشت روستایی کشور، پزشک خانواده و مراقب سلامت حضور دارند و کلینیک‎ های تخصصی را راه اندازی کرده ایم.

بهره برداری از ۲۰۰ کلینیک ویژه

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بهره برداری و افتتاح ۲۰۰ کلینیک ویژه در کشور خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر ۷۰۰ کلینیک تخصصی در آستانه بهره برداری است.

وی از بستر الکترونیک به عنوان حلقه واسط اجرای سطح دو نظام ارجاع نام برد و خاطرنشان کرد: توسعه بیمارستان ها برای اجرای سطح سه نظام ارجاع الکترونیک سلامت نیاز است.

آقاجانی اضافه کرد: مدیریت هزینه و مدیریت بیماری ها دو هدف اصلی از اجرای نظام ارجاع الکترونیک سلامت است.

به گفته وی کشور نیازمند اجرای نظام مدیریت بیماری هاست و با منابع محدود اجرای نظام ارجاع الکترونیک سلامت بهترین گزینه برای رسیدن به این اهداف است.

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: نظام ارجاع در ۱۰ دانشگاه کشور در حال شکل‌ گیری است و به دنبال این هستیم که این طرح را به همه شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر و جامعه روستایی‎ و عشایری توسعه دهیم.