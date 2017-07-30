نمایشگاه توانمندی اقتصادی در سوادکوه برپا شد

سرهنگ محمد ابراهیمی فرمانده سپاه سوادکوه در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نمایشگاه و جشنواره هفته مهارت توانمندان اقتصادی مقاومت بسیج شهرستان سوادکوه خبر داد و هدف از برگزاری این نمایشگاه را تحقق شعار تولید ملی و اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود:با رونق تولید ملی و ایجاد انگیزه برای رشد و اقتصاد بومی به ویژه در مناطق روستایی می توان به ایجاد اشتغال کمک کرد.

وی بر ضرورت تغییر نگاه نسبت به تولیدات داخلی تاکید کرد و گفت:ما از نظر محصولات داخلی بسیار غنی هستیم که می تواند جایگزین خوبی برای محصولات خارجی باشد.



سرهنگ ابراهیمی به پرداخت وام اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت:این وام تا سقف ۳۰ میلیون تومان به واجدین شرایط با نظارت بر تولید محصولات مختلف در رشته هایی چون پرورش مرغ و ماکیان ،قارج ،محصولات کشاورزی و دامپروری ،صنایع دستی ،صنایع تبدیلی و غیره اختصاص می یابد.



وی از برگزاری این نمایشگاه به عنوان پیامدهای مثبت برگزاری دوره های آموزشی و پرداخت وام های کارآفرینی اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه و جشنواره به منظور ایجاد بازار فروش و همچنین آشنایی مردم با فرصت های شغلی در منطقه برپا شده است .



وی بیان کرد: ماه گذشته یک نمایشگاه در روستای ولوپی در همین راستا برگزار شد این نمایشگاه و همچنین نمایشگاه هایی متغاعب آن برگزار خواهد شد تا بیشتر فرصت های تولید و اقتصاد مقاومتی به مردم معرفی شود.



ابراهیمی یادآور شد : چنانچه تمامی ادارات و نهادهای مختلف در همین راستا به صورت هماهنگ برنامه داشته باشند و این شعار به درستی به عمل تبدیل شود شاهد کاهش قابل توجهی از مشکلات موجود در زمینه ایجاد اشتغال خواهیم بود



مدیر اجرایی نمایشگاه هفته مهارت توانمندان اقتصاد مقاومتی بسیج این نمایشگاه را ماحصل آموزش ۸۰ رشته تولیدی در شهرستان سوادکوه برشمرد که در حال برگزاری است .



محبوبه اختر یادآور شد:این نمایشگاه به صورت ورک شاپ و کارگاه آموزشی با مشارکت بسیج سازندگی شهرستان سوادکوه مسجد جامع پل سفید و همچنین گروه هنرمندان ممتاز بر پا شده است.



وی همچنن به برگزاری دوره های آموزشی تحت عنوان توانمندان اقتصادی توسط بسیج سوادکوه از ابتدای تیرماه امسال اشاره کرد و گفت: این آموزش ها جهت ایجاد کارخانه های کوجک در خانه های روستایی و شهری برگزار می شود تا هر کسی در هر حیطه کاری بتواند بنوعی کارآفرین باشد. و تولید محصولات بومی احیا شده و مردم با شیوه های مختلف کارآفرینی آشنا شوند.



مدیر اجرایی نمایشگاه و جشنواره مهارت توانمندان اقتصاد مقاومتی افزود: در این نمایشگاه ۸۰ رشته در قالب ۴۰ غرفه به همت شهرهای آلاشت پل سفید زیراب آزاد مهر و روستاهای اطراف بخش ولوپی و راست پی برگزار شده و همه تولیدکنندگان منطقه محصولات تولیدی خودشان را در این نمایشگاه ببه نمایش گذاشته اند



اختر برپایی این نمایشگاه را جزوی از دوره آموزشی توانمندان اقتصادی برشمرد و گفت:با برگزاری چنین نمایشگاه هایی محصولات تولیدی در منظقه شناسایی می شود و مصرف کننده می تواند بدون واسطه محصول خودش را دریافت کند.



وی تصریح کرد:برپایی غرفه عفاف و حجااب با به نمایش گذاشتن پاکی و سادگی حجاب اسلامی و اجرای آیین مجمه بران و موسیقی محلی و همچنین سرو غذاهای سنتی از دیگر برنامه ای این نمایشگاه و جشنواره است که به مناسبت هفته کرامت اجرا می شود.



وی افزود ۱۴ مرداد ماه همزمان با روز ولادت امام رضا مراسم ویژه در همین مکان برگزار می شود



شایان ذکر است.این نمایشگاه از امروز ۸ مردادماه به مدت یک هفته از ساعت ۹ صبح تا ۲۴ هر شب در شهرستان سوادکوه جنب سپاه میزبان علاقمندان خواهد بود.