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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۳۹

مدیر کل اوقاف قزوین:

احیاء خاطره زیارت شاخص ترین جلوه حضور خادمین رضوی است

احیاء خاطره زیارت شاخص ترین جلوه حضور خادمین رضوی است

قزوین- مدیرکل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت: شاخص ترین جلوه ی حضور خادمین بین مردم احیای خاطره،زیارت و سیره زندگی حضرت رضا(ع) است.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه کرامت، کاروان خادمان بارگاه منور رضوی ظهر یکشنبه با حجت‌الاسلام غلامرضا عادل مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین و کارکنان این اداره‌کل دیدار و گفتگو کردند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در این دیدار با گرامیداشت دهه کرامت و حضور خادمان حضرت رضا(ع) و پرچم بارگاه منور رضوی در این استان اظهار داشت: فضایل و کرامت‌های اهل‌بیت(ع) به ویژه حضرت امام رضا(ع) بسیار گسترده بوده که عمل به فضایل ائمه‌اطهار(ع) رضایت و خشنودی خداوند را به همراه دارد.

غلامرضا عادل با اشاره به روایتی از حضرت امام رضا(ع) عنوان کرد: امام رضا(ع) فرمودند رحمت خداوند متعال بر کسی باد که امور ائمه‌اطهار(ع) را احیا کند که مصداق آشکار این روایت حضور خادمان بارگاه منور رضوی در استان‌ها است.

وی افزود: شاخص‌ترین و بارزترین ویژگی حضور خادمان بارگاه منور رضوی در بین مردم ولایت‌مدار استان قزوین احیا خاطرات زیارت و سیره و روش زندگی حضرت امام رضا(ع) و ایجاد حس زیارت از راه دور است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با اشاره به پنجم ماه ذی‌القعده روز بزرگداشت و تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه ادامه داد: ائمه‌اطهار(ع) در تمام کشورها و سرزمین‌ها حضور داشته و با وجود ظلم و ستم بسیار به تبلیغ و ترویج دین اسلام پرداخته و مردم را به دین اسلام دعوت کردند که این امر موجب وجود امامزاده‌هایی در تمام کشورها شده است.

عادل تصریح کرد: حرم ائمه‌اطهار(ع) و امامزادگان همیشه مورد احترام و توجه مردم ولایت‌مدار بوده اما در بعضی از کشورها به دلیل ظلم و ستم مستکبران و ظالمان مورد گمنامی و فراموشی قرار می‌گیرند.

گفتنی است در این دیدار خادمان بارگاه منور رضوی هم به بیان اهداف تشکیل تشکل جشن‌های مردمی زیر سایه خورشید و اعزام کاروان خادمان بارگاه منور رضوی به کشورها، استان‌ها و شهرها پرداختند.

کاروان خادمان بارگاه منور رضوی برای دهمین سال متوالی در دهه کرامت به شهرها و استان‌های کشور اعزام می‌شوند که در سال جاری مردم استان قزوین میزبان چهارمین سال حضور کاروان حضرت‌الرضا(ع) هستند.

کد مطلب 4045261

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