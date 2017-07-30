احیاء خاطره زیارت شاخص ترین جلوه حضور خادمین رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه کرامت، کاروان خادمان بارگاه منور رضوی ظهر یکشنبه با حجت‌الاسلام غلامرضا عادل مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین و کارکنان این اداره‌کل دیدار و گفتگو کردند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در این دیدار با گرامیداشت دهه کرامت و حضور خادمان حضرت رضا(ع) و پرچم بارگاه منور رضوی در این استان اظهار داشت: فضایل و کرامت‌های اهل‌بیت(ع) به ویژه حضرت امام رضا(ع) بسیار گسترده بوده که عمل به فضایل ائمه‌اطهار(ع) رضایت و خشنودی خداوند را به همراه دارد.

غلامرضا عادل با اشاره به روایتی از حضرت امام رضا(ع) عنوان کرد: امام رضا(ع) فرمودند رحمت خداوند متعال بر کسی باد که امور ائمه‌اطهار(ع) را احیا کند که مصداق آشکار این روایت حضور خادمان بارگاه منور رضوی در استان‌ها است.

وی افزود: شاخص‌ترین و بارزترین ویژگی حضور خادمان بارگاه منور رضوی در بین مردم ولایت‌مدار استان قزوین احیا خاطرات زیارت و سیره و روش زندگی حضرت امام رضا(ع) و ایجاد حس زیارت از راه دور است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با اشاره به پنجم ماه ذی‌القعده روز بزرگداشت و تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه ادامه داد: ائمه‌اطهار(ع) در تمام کشورها و سرزمین‌ها حضور داشته و با وجود ظلم و ستم بسیار به تبلیغ و ترویج دین اسلام پرداخته و مردم را به دین اسلام دعوت کردند که این امر موجب وجود امامزاده‌هایی در تمام کشورها شده است.

عادل تصریح کرد: حرم ائمه‌اطهار(ع) و امامزادگان همیشه مورد احترام و توجه مردم ولایت‌مدار بوده اما در بعضی از کشورها به دلیل ظلم و ستم مستکبران و ظالمان مورد گمنامی و فراموشی قرار می‌گیرند.

گفتنی است در این دیدار خادمان بارگاه منور رضوی هم به بیان اهداف تشکیل تشکل جشن‌های مردمی زیر سایه خورشید و اعزام کاروان خادمان بارگاه منور رضوی به کشورها، استان‌ها و شهرها پرداختند.

کاروان خادمان بارگاه منور رضوی برای دهمین سال متوالی در دهه کرامت به شهرها و استان‌های کشور اعزام می‌شوند که در سال جاری مردم استان قزوین میزبان چهارمین سال حضور کاروان حضرت‌الرضا(ع) هستند.