سارقان برنج در قم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ احمد کرمی، اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازه‌های برنج فروشی در سطح شهر شناسایی و دستگیری سارقان با جدیت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

وی گفت: در ادامه با بررسی جغرافیای جرم و انجام اقدامات پلیسی سه سارق حرفه‌ای و سابقه دار شناسایی و تلاش جهت دستگیری متهمان آغاز شد.

رئیس پلیس آگاهی استان قم افزود: سپس با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی دو نفر از آن‌ها حین فروش مقادیری از برنج‌های مسروقه دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند.

وی گفت: با انجام تحقیقات پلیسی و ارائه مدارک و مستندات موجود متهمان به همدستی دیگر متهم و همچنین پنج فقره سرقت برنج از مغازه‌های سطح شهر در مجموع به سرقت ۴۷۰ عدد کیسه برنج ۱۰ کیلویی اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان قم ارزش اموال مسروقه را ۷۵۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: با دستگیری نفر سوم یک مالخر نیز در این رابطه شناسایی، دستگیر و سرانجام متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.