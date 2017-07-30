اقلام فرهنگی بین زوار اربعین در زمان ثبت نام توزیع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی ظهر یکشنبه در کمیته هماهنگی زائران اربعین حسینی اظهار داشت: سفر اربعین بزرگترین پایگاه معنوی در مقابل دشمنان اسلام و شیعیانان است که موجب اقتدار، عزتمندی و وحدت جامعه مسلمانان می شود.

وی ادامه داد: امیدواریم زوار هر سال با عزتمندی و اقتدار بیشتر در این سفر حضور یابند و با نهایت همکاری، زمینه ساز تسهیلات ورود و انتقال این افراد باشیم تا این افراد بتوانند به راحتی زیارت اربعین را انجام دهند.

شبستری افزود: مسئولان کمیته ها، توصیه های امنیتی و بهداشتی و باید و نبایدهای این سفر را تا جلسه بعد احصا کرده و مطرح کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری با اشاره ای به ضرورت توزیع اقلام فرهنگی در بین زوار در هماند بدو ثبت نام گفت: نباید توزیع این اقلام را به مرزهای خروجی نگه داریم بلکه با توزیع هر چه سریع تر آن ها می توان زوار را برای آشنایی بیشتر با شرایط سفر آماده تر کرد.

وی افزود: صداوسیما باید نسبت به مستندسازی و پخش به موقع برنامه ها اقدام کند تا مردم گلایه مندی از پخش این برنامه ها نداشته باشند.

استقرار اکیپ های خبری و مستندسازی در مسیرهای حرکتی زوار

قائم مقام مدیر کل صداوسیما آذربایجان شرقی نیز در این مراسم اظهار داشت: در مسیرهای حرکتی زوار و قرار گیری موکب ها اکیپ های خبری و مستندسازی صداوسیما مستقر خواهند شد.

علی عیسی زاده ادامه داد: با توجه به اینکه سیستم پخش از تهران می آید اقدام به نوبت دهی مراکز برای ضبط برنامه می کنند که امیدواریم مکانی که محل استقرار اکیپ است با مکانی که برای پخش در نظر گرفته شده فاصله زیادی نداشته باشد چرا که این امر سال گذشته ایجاد مشکلاتی کرده بود.