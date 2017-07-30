اجرای ویژه برنامه دهه کرامت در میدان امام حسین(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگ‌سرای شهر همزمان با فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه(سلام‌الله علیها) و برادر بزرگوار ایشان حضرت امام رضا (علیه السلام) و دهه مبارک کرامت، ویژه برنامه‌هایی را در میدان آیینی امام حسین (علیه السلام) به مدت ۱۱ روز از ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ برگزار می‌کند.

در روز ۸ مرداد ماه حاج داود خورشیدی به عنوان سخنران و شیخ غلام عبادی مداح برنامه خواهند بود. حاج احمد زمانی به عنوان سخنران و شیخ مرتضی عباسیان مداح در روز ۹ مردادماه هستند. حاج محمد صادقی سخنران روز ۱۰مردادماه و شیخ سعید شاه حسینی مداح همین روز در ویژه برنامه این روز خواهند بود. اسامی دیگر سخنرانان و مداحان روزهای آتی شامل حاج رضا قرائی، شیخ سید مجتبی بدری، حاج سید امیر حاج احمدی، حاج یوسف بالو، شیخ سید جواد محتشم، حاج امیر عباسی، حاج محمد حسین پوریان‌فر، حاج مهدی رسولی و دکتر رائفی پور می‌شوند.

علاقه‌مندان برای شرکت در برنامه‌های دهه کرامت که با حضور خطیبان و مداحان برجسته کشور و نیز حضور پرشور علاقه‌مندان اهل بیت(س) برگزار می‌شود، می‌توانند تا ۱۳ مردادماه از ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ به میدان آیینی امام حسین(ع) مراجعه کنند.