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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۰

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌های دولتی و عمومی خبر داد؛

۴۰ میلیون مترمربع ساختمان دولتی و عمومی در دست ساخت

۴۰ میلیون مترمربع ساختمان دولتی و عمومی در دست ساخت

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت ۴۰ میلیون مترمربع ساختمان های عمومی از جمله فضاهای بهداشتی، درمانی، مذهبی، فرهنگی و ورزشی در دستور کار این سازمان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدجعفر علیزاده افزود: در مجموع هم اکنون ۱۳۰ تا ۱۴۰ پروژه ساخت بناهای عمومی توسط کارشناسان سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی در دست ساخت است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد سال گذشته سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی یادآورشد: سال گذشته موفق شدیم ۳۱ بیمارستان را با بیش از ۵ هزار تخت پس از پایان عملیات به بهره‌بردار تحویل دادیم و انتظار داریم این روند در سال جاری نیزهمچنان ادامه پیدا کند.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی کشور تصریح کرد: در کنار ساخت پروژه های بزرگ ورزشی، مذهبی، درمانی و فرهنگی، تکمیل مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برای ما اهمیت زیادی دارد و با ۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی با توجه به اختصاص اعتبارات به صورت اسناد خزانه روند تکمیل آن به خوبی پیش می رود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت به مقوله ساخت بیمارستان ها و ساختمان های بهداشتی و درمانی در سطح کشور توجه جدی دارد گفت: با توجه به تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای ساخت ساختمان جدید مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) هم اکنون پیشرفت کار در این ساختمان بیش از میزان اعتبارات آن بوده و روند تکمیل آن همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 4045271

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