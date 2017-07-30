به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاب رئیس هیئت تکواندو استان روز یکشنبه با حضور سیدمحمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو و اعضا مجمع در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد و زاهدپور در رقابتی نزدیک با محمد قنبری برای چهار سال بعنوان رئیس هیئت تکواندو استان انتخاب شد.

ایرج زاهدپور با کسب حداکثر آرا برای ۴ سال دیگر بعنوان رئیس هیئت تکواندو استان قزوین انتخاب شد.

تیم والیبال استان در رقابت های امیدهای کشور به میدان می رود

والیبالیست های امید استان با ترکیب، مصطفی خلیلی، محمد تیموری، الیاس محمد خانی، امیر حسین مددی، مهدی برزگری، مهدی معروفی، آرمان رحمانی، حسام ابراهیمی، علیرضا مهدوی، مصطفی شمسینی، مهدی رضایی و علیرضا آقا مجیدی در این رقابت ها به مصاف حریفان می رود.

تیم استان با تیم های قم، اراک، اردبیل و کردستان در گروه دوم دیدار می کند.

این رقابت ها به میزبانی استان قم برگزار می شود.

اسماعیل عبادی به جمع چهار کماندار برتر جهان راه یافت

اسماعیل عبادی در بخش مردان در مرحله مقدماتی با ۷۰۶ امتیاز در رده هفتم قرار گرفت و به مرحله حذفی این مسابقات راه یافت. عبادی در مرحله اول حذفی استراحت دارد و در دور دوم باید با برنده مالزی و السالوادور مسابقه دهد.

در بخش میکس تیم نیز تیم ایران با ترکیب اسماعیل عبادی و پریسا براتچی در رده هفتم قرار گرفت. ایران برای رسیدن به این رتبه در تیر طلایی موفق شد استرالیا و لهستان را شکست و به مرحله حذفی را پپدا کند.

ایران در اولین مسابقه حذفی تیم کلمبیا را پیش رو دارد.

درخشش اسکیت بازان استان در رقابت های کشور

در پایان رقابت های سرعت آزاد قهرمانی کشور، محمدحسین امامقلی به مقام سوم رسید، پوریا رحمانی و محسن کاظمی به عنوان قهرمانی دست یافتند.

این رقابت ها با شرکت بیش از ۱۲۰ اسکیت باز در آکادمی ملی اسکیت مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

