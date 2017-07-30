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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۰

تجلیل سفرای آفریقایی از تلاش های پزشک بدون مرز مازندرانی

تجلیل سفرای آفریقایی از تلاش های پزشک بدون مرز مازندرانی

ساری - سفرای شش کشور آفریقایی با حضور در قائمشهر از تلاش های دکتر ناصر عمادی پزشک بدون مرز تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سفرای آفریقایی پیش از ظهر یکشنبه با حضور در استان مازندران، زادگاه پزشک بدون مرز و نام آشنای مردم آفریقا و عضو داوطلب جمعیت هلال احمر مازندران «دکتر سید ناصر عمادی» از مردم و مسئولین استان برای خدمات ارزنده این پزشک بدون مرز تجلیل کردند.

همچنین سفرای شش کشور آفریقایی سنگال، نیجریه، کنیا، بروندی، بنین و گینه به منظور تکریم به ساحت مقدس حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) در آیین اختتامیه جشنواره نامه ای به امام رضا (ع)  در سالن هلال احمر مازندران حضو خواهند یافت و از خدمات این پزشک بدون مرز در قاره آفریقا  تجلیل خواهند کرد.

در این مراسم سفیر بروندی از علت افتتاح و نامگذاری درمانگاه پوست امام رضا (ع) در سال ۲۰۱۴ در پایتخت این کشور مسیحی نشین که در پاسخ به تلاش بشردوستانه پزشک بدون مرز ایرانی دکتر عمادی انجام شده سخنرانی خواهد کرد. 

کد مطلب 4045274

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