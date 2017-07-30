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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

صبح امروز؛

استاندار کرمان با درخواست بازنشستگی ابوالقاسم سیف الهی موافقت کرد

استاندار کرمان با درخواست بازنشستگی ابوالقاسم سیف الهی موافقت کرد

کرمان - استاندارکرمان از موافقت با درخواست بازنشستگی ابوالقاسم سیف الهی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، شورای معاونان و مدیران ستادی استانداری کرمان پیش از ظهر یکشنبه برگزار و از سوی استاندار کرمان از ابوالقاسم سیف الهی تقدیر و آیت الهی موسوی مدیرکل دفتر فنی استانداری، به عنوان سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان منصوب شد.

علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان در این جلسه تصریح کرد: از دست دادن همکاری دلسوز همچون ابوالقاسم سیف الهی برایم بسی سخت و دشوار است لذا با اصرار ایشان، ضمن قدردانی از خدمات وی، با درخواست بازنشستگی ایشان موافقت شد.

کد مطلب 4045276

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