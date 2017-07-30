عملکرد شورا و شهرداری تبریز مورد بررسی و نقد جدی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، یک صد و هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی تبریز امروز با نطق های پیش از دستور فریدون بابایی اقدم و داوود امیر حقیان و بررسی لوایح شهرداری در خصوص تعرفه و عوارض محلی مبتنی بر اعمال تغییر در تبصره ها و بندهایی از لایحه مطرح شده در جلسه های پیشین این شورا در مورد تخلفات ساختمانی، بررسی وضعیت روستاهای الحاقی به تبریز برگزار شد و تا ظهر امروز در صحن علنی ادامه یافت و این در حالی بود که ایران آهور و محمد باقر لطفی از غایبین این جلسه بودند.

لزوم بررسی و نقد جدی عملکرد شورا و شهرداری تبریز

داوود امیر حقیان از اعضای شورای شهر تبریز در نطق پیش از دستور جلسه امروز شورای چهارم اظهار داشت: متأسفانه در جامعه شاهد و ناظر کم رنگ شدن فرمایش گوهر بار موسی الرضا در خصوص ترکیه نفس هستیم و در جوامع امروزی انسان هایی که تزکیه ندارند و از اعتقاد ارزشی برخوردار نیستند، در بعضی جاها در رأس امور قرار می گیرند و در بین مردم محبوب هستند.

وی ادامه داد: در رأس قرارگرفتن این افراد دارای پیامدهای اخلاقی و فرهنگی است و موجب سست شدن ریشه و اساس بعضی از اعتقادات و مبانی دینی و اسلامی، بروز مشکلات متعدد برای محیط اجتماعی و پسرفت ارزش های انسانی می شوند و مردم شریف ایران باید به موقع با چنین مشکل و معضلی برخورد کنند.

این عضو شورای شهر تبریز با اشاره به خروجی و نتایج عملکرد شورای چهارم و شهردار منتخب شورا خاطر نشان کرد: با توجه به همه زوایای شهرداری نمی توانم نمره قبولی به ایشان بدهم و باید اذعان کرد که با عملیاتی شدن متمم و تفریغ بودجه، انحرافات بودجه مشخص خواهد شد.

برخی چشم بر تخلف ها می بندند

وی در ادامه تصریح کرد: مردم با وجود تمام مشکلات موجود بر سر راهشان با حضور پرشکوه خود در پای صندوق های رأی دشمنان ایران و اسلام را مأیوس کردند اما با این حال، به نظر می رسد تعداد افراد بیدار در جامعه کم شده است و جای سؤال دارد که چرا این افراد چشم های شان را بر تخلف افراد می بندند.

امیر حقیان ادامه داد: بنده در تمامی حوزه ها اعم از شهرسازی، برنامه ریزی، اداری، مالی، فرهنگی و عمرانی، خدماتی و سایر حوزه ها معتقدم عملکرد شورا و شهرداری باید مورد بررسی و نقد جدی قرار گیرد.

وی در همین راستا با بیان اینکه شورای چهارم، هزار و ۴۶۰ روز فرصت خدمت به مردم را داشت و تا به امروز هزار و ۴۲۵ روز سپری شده، ادامه داد: از این تعداد ۴۶۵ روز جزو تعطیلات رسمی بوده، و یک ماه نیز مصادف با تعطیلی خود شورا بوده است و شورا دقیقا ۹۶۰ روز فرصت خدمت به مردم را داشت و تا اینجا همه ما مشترکیم، اما در این ۹۶۰ روز خدمت جا دارد به اطلاع، سمع و نظر مردم می رسانم که دقیقا ۹۴۱ روز در شورا حضور یافته ام، با میانگین حضور هشت ساعتی، حدود هفت هزار و ۵۲۸ ساعت در اختیار مردم بوده ام و با میانگین پذیرش ۱۰ نفر ارباب رجوع ثبت شده در دفتر، ۹ هزار و ۴۰۰ نفر از شهروندان در دفتر بنده حضور یافته اند.

در مقابل پیگیری مشکلات مردم پاسخی دریافت نمی کنیم

امیر حقیان تعداد جلسه های محلی و مشکلات محلی احصا شده را ۱۷۶ جلسه خواند و با اشاره به ۲۹۲ مکاتبه خود با شهرداری در خصوص مشکلات، معضلات و اصلاح های لازم برای شهرداری ادامه داد:به سوالات مطروحه خود در خصوص مشکلات مردم پاسخی دریافت نکرده ام و نمی توانم شهردار تبریز را شهردار پاسخگو به مردم عنوان کنم.

وی هم چنین با تکیه بر پیگیری امور شرکت ها و سازمان ها و میانگین حضور سه مرتبه ای در آن ها، به ویژه؛ حضور مستمر در سازمان میادین از برطرف نشدن مشکلات میدان دام تا به امروز انتقاد کرد و با اشاره به عضویت خود در کمیسیون های بودجه، سرمایه گذاری و حمل و نقل گفت: پروژه های که به صورت ترک مناقصه واگذار شده است با مشکلات زیادی روبرو بوده است و با رصد پروژه های عمرانی و اجرایی شهرداری، ۳۶۰ مورد نظارت بر حوزه های مختلف شهرداری سعی ام بر ایفای نقش مؤثر بوده است.

وی در پایان با انتقاد از وضعیت نا امن ورزشگاه پنج هزار نفری تبریز گفت: از لحاظ فنی اصلا سکوها و سقف های این ورزشگاه قابلیت بهره برداری ندارد و پیمانکاری آن جای بسی بحث و حدیث دارد.