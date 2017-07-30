۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۴

فرمانده انتظامی خراسان شمالی مطرح کرد:

فروش نمک به‌جای شکر به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در شیروان

بجنورد- فرمانده انتظامی خراسان شمالی از دستگیری دو متهم که نمک را به‌جای شکر به ارزش ۲۰ میلیارد ریال فروخته بودند، خبر داد.  

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا مظاهری گفت: در پی اخبار  واصله مبنی بر اینکه دو هزار تن شکر آغشته به نمک وارد کارخانه قند شیروان شده است، بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

سردار مظاهری افزود: در بررسی مأموران مشخص شد که محموله تحت عنوان شکر به کارخانه قند شیروان واصل که پس از انجام آزمایش‌ها مشخص گردید محموله نمک بوده و احتمال اینکه به کارخانه‌های دیگر نیز ارسال و باعث خسارت به اموال دولتی گردد، موضوع به سایر کارخانه‌های سطح ایران اطلاع‌رسانی شد.

این مقام ارشد انتظامی خراسان شمالی تصریح کرد: مأموران با اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی خودروی محموله که در حال تخلیه بار نمک به‌عنوان شکر در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی است، شدند.

سردار مظاهری افزود: مأموران آگاهی شهرستان شیروان با هماهنگی مقام  قضائی و همکاری پلیس آگاهی خوی یک دستگاه تریلی را در آن شهرستان توقیف کردند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی در پایان با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف‌شده ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، عنوان کرد: در این عملیات ضربتی دو متهم دستگیر و پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شد.

