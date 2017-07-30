به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مجله خودرو، رولز رویس حالا از نسل هشتم یعنی جدیدترین نسل فانتوم رونمایی کرده که بر خلاف خودروهای این سری، بر روی یک پلت فورم جدید ساخته شده است.

ممکن است از نگاه بسیاری به این محصول لوکس چیزی شبیه نسل هفتم فانتوم باشد اما واقعیت این است که جدید ترین فانتوم ساخته شده در رولز رویس یک خودروی کاملا جدید است که حتی آن را مبنای اساسی مدلهای بعدی این خودروساز به شمار می آورند.

مدیران ارشد رولزرویس فانتوم جدید را پیشرفته ترین خودروی ساخته شده در این شرکت معرفی می کنند. از ویژگیهای مهم این محصول می توان به داشبورد تمام دیجیتالی آن اشاره کرد.

مهندسان خوش فکر رولز رویس برای کاستن از سر و صدای نسل هشتم فانتوم در سرعتهای بالا از مجموعه تجهیزات و موادی استفاده کرده اند که خود به تنهایی ۱۳۰ کیلوگرم از وزن کلی خودرو را به خود اختصاص می دهند.

فانتوم جدید به طور رسمی در نمایشگاهی واقع در لندن به دنیا معرفی شده است. در این نمایشگاه ۹۲ ساله شدن فانتوم جشن گرفته شد.

در این نمایشگاه که تحت عنوان «هشت فانتوم بزرگ» برگزار شد از هر نسل این خودرو یک دستگاه ویژه به نمایش گذاشته شد.

موتور نصب شده در نسل هشتم این خودرو غول پیکر است. این موتور ۱۲ سیلندری گنجایش ۶.۷۵ لیتری داشته و توان ذخیره کننده ۵۶۳ اسب بخاری دارد. مهندسان رولزرویس از یک جعبه دنده هشت سرعته ساخت ZF در این خودرو بهره گرفته اند.

این خودروساز مدعی است که نسل هشتم فانتوم کم صداترین خودروی حال حاضر در دنیاست.