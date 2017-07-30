به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاکری در تذکر پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران، با اشاره به سردرگمی شهروندان و تردد حدود ۳.۵ میلیون موتورسیکلت در شهر تهران، یادآور شد: بسیاری از این موتورسیکلتها مسوولیتهای مهم و گاه بی بدیل در زمینه های متنوع از جمله جابجایی اسناد، کالا و ... در شهر بر عهده دارند و با توجه به اینکه تردد خودروها در محدوده طرح ترافیک، با ممانعتهایی روبرو است، محدود کردن تردد موتورسیکلتها میتواند تلاشی موثر و اجتماعی را متوقف کند.
وی با بیان اینکه شهرداری برای اجرای طرح ترافیک موتورسیلکتها باید سنجیده و مطالعه شده عمل کند، خواستار اجرای فاز آزمایشی طرح مذکور شد تا از بروز سکته اجتماعی در این فعالیت جلوگیری شود.
شاکری در ادامه با اشاره به وجود ۳۰۰ امامزاده در استان تهران که ۸۰ مورد از آنها شاخص بوده و در حوزه فرهنگ شهر اثرگذار هستند، گفت: بسیاری از امامزادهها را تنها در حد نسب میشناسیم و برای شناخت بیشتر آنها کار مستند و هنری جدی توسط نهادهای متولی صورت نگرفته است. با توجه به اینکه بسیاری از شهروندان از فضای امامزادهها به عنوان فضایی برای معرفی معنویات به فرزندان خود استفاده میکنند و این فضاها در زمینه توسعه فرهنگ دینی کاربرد دارند، لازم است سازمان فرهنگی هنری، حوزه هنری، وزارت ارشاد، سازمان اوقاف و دیگر نهادهای متولی در زمینه معرفی امامزادهها اقدام کنند.
رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به تماشای چندباره مستند «نردبان فریب» تولیدی برنامه تلویزیونی ثریا، گفت: این مستند به معاهده ۲۰۱۵ پاریس درباره کاهش انتشار گازهای گلخانهای و تعهدات ایران در این خصوص میپردازد که نه تنها به شهر تهران بلکه به کل کشور ارتباط دارد.
وی ادامه داد: این مستند ادعا میکند نظاماتی که در قالب این قرارداد بینالمللی دو سال قبل پذیرفتهایم نقش مهمی در کاهش سرعت توسعه و پیشرفت ما و استفاده از منابع انرژی دارد و به بهانه کاهش تولید کربن و گازهای گلخانهای، تهدیدها و تحریمهایی را به ما تحمیل میکند که بعضا از تعهدات ناشی از پذیرش برجام، بدتر و زیان بارتر است.
شاکری با بیان اینکه براساس پیش بینی انجمن انرژی دانشگاه استنفورد تحمیل هزینه سالانه اجرای معاهده پاریس بر گُرده اجراکنندگان بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد دلار است، گفت: کشورهای توسعه یافته موظف شده اند تنها ۱۰۰ میلیارد دلار کمک بلاعوض برای جبران آن به کشورهای درحال توسعه داشته باشند چیزی برابر ۵ درصد هزینه اجرای تعهدات توسط کشورهای درحال توسعه. از این رو تقاضا میکنم با توجه به اهمیت معاهده پاریس برای شهر و کشورمان، شورای شهر با جدیت به این موضوع ورود کند.
