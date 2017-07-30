خدمت رسانی دو موکب رسمی از آذربایجان شرقی در مراسم اربعین ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، حسن استوار آذر ظهر یکشنبه در کمیته هماهنگی زائران اربعین حسینی اظهار داشت: پس از مراسم اربعین گزارش مفصلی تنظیم شده و به همراه نقاط ضعف و پیشنهادات به مرکز فرستاده شده و تدابری بین دستگاه ها اتخاذ شد.

وی ادامه داد: دبیرخانه دائمی ستاد اربعین ایجاد شده و اولین جلسه سال ۹۶ دی ماه سال ۹۵ برای استانداران در تهران برگزار شد که اولین جلسه استانی را امروز در استان برگزار می کنیم.

استوار آذر تلاش این دبیرخانه را برگزاری مراسم با محوریت مردم دانسته و گفت: مردم محور کردن برگزاری این مراسم از جمله اهداف دبیرخانه است که البته وظایف حمایتی دولت همچنان در جای خود پابرجا است.

مدیر کل امور اجتماعی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: سعی خواهیم کرد در استان نیز سفر قانون مند طراحی کنیم، در طول سال همانطور که سفرهای راهیان نور به صورت سازمان یافته انجام می شود، سعی خواهیم کرد این اعزام ها را نیز به صورت شبه کاروانی در بیاوریم تا میزان مشکلات کاهش یابد.

بازگشایی مرز خسروی در مراسم اربعین امسال

وی همچنین از بازگشایی مرز خسروی در مراسم اربعین امسال خبر داد و گفت: این مرز نیز امسال به خروجی زوار اضافه خواهد شد.

استوار آذر با اشاره ای به ضرورت فرهنگسازی برای جلوگیری از تجمع مردم در مرزها گفت: ممنوعیت خروج غیرقانونی و جلوگیری از تفکر سفر رایگان که سبب تجمع زائران در مرزها می شود، از جمله مسائلی است که باید بر روی فرهنگسازی شود.

وی ادامه داد: سفر رایگان امکان پذیر نیست بلکه تلاش می شود با حداقل هزینه این امر صورت گیرد.

استقرار دو موکب رسمی از آذربایجان شرقی در بصره و سامرا

مدیر کل امور اجتماعی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی افزود: سال گذشته دو موکب رسمی از استان داشتیم و چندین موکب خودجوش نیز مستقر شده بود، امسال دو موکب قانونی برای استان ما تعریف شده است که یک موکب در بصره و دیگری سامرا مستقر می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۰۰ روز تا اربعین باقی مانده است، گفت: با وجود اینکه مراسم اربعین ۱۸ آبان ماه است اما موکب ها به مدت ۲۰ روز از پنج تا ۲۵ آبان آماده ارائه خدمات در نقاط تعیین شده خواهند بود.

استوار آذر ادامه داد: امسال موظف به ارائه خدمت به ۱۵ هزار نفر در بصره و ۱۲ هزار نفر در سامرا البته همراه با پنج استان دیگر و شهرداری تهران و سپاه خواهیم بود.

اطلاع رسانی برای سفر اربعین موکول به روزهای آخر نشود

مسئول دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمالغرب کشور نیز در این جلسه اظهار داشت: اطلاع رسانی ها برای این سفر باید از هم اکنون به خوبی صورت گیرد و موکول به روزهای آخر نشود.

اسماعیل بابایی راغب ادامه داد: از مردم خواهیم خواست حتما برای این سفر ویزا بگیرند و بدون ویزا وارد مرزها نشوند.

وی افزود: همچنین بروشورهای اطلاعاتی غنی باید تهیه شده و در اختیار زوار قرار گیرد که توصیه های مختلف را می توانیم از وزارت عراق تهیه کرده و در اختیار مسئولان کمیته اطلاع رسانی قرار دهیم.