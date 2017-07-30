به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی در شورای اقامه نماز استان که روز یکشنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: برای برگزاری منظم اقامه نماز در استان آمادگی داریم و ار کمک مادی و فکری که برای ترویج فرهنگ نماز لازم باشد در استانداری انجام خواهیم داد.

وی اضافه کرد:متاسفانه در شرایط کنونی دچار موازی کاری در دستگاههای اجرایی شده ایم و با فعالیت سازمانهای دولتی و تشکلهای متعددی که در حوزه نماز وجود دارد اما خروجی کار مطلوب نیست و نتیجه فعالیتها رضایت بخش نیست.

استاندار قزوین یادآورشد: اضافه شدن ساختمان و فضا نمی تواند مشکلی را حل کند و در حالی که اماکن زیادی بلا استفاده افتاده همچنان دنبال ایجاد ساختمانهای جدید هستیم درحالیکه باید دنبال محتوی باشیم تا کارها تاثیرگذار باشد.

همتی اضافه کرد: در شرایطی که بیش از ۸۵ درصد بودجه های کشور در امور جاری هزینه می شود با ۱۵ درصد باقیمانده نمی توانیم فعالیتهای عمرانی خوبی را انجام دهیم و این روند باید اصلاح شود و دنبال کوچک شدن دولت و کارآمد شدن آن باشیم.

استاندار اضافه کرد: در حالی که طرح های نیمه تمام زیادی داریم نباید طرح جدیدی شروع شود مگر آنکه ضروری و مهم باشد و لازم است طرح های کنونی به سامان برسد و هزینه ها درست انجام شود.

وی گفت: اقامه نماز برای ما مهم است اما کارها باید به ترویج فرهنگ نماز منجر شود لذا با پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان برای تکمیل ساختمان ستاد موافقنت می کنیم و امیدواریم این طرح در دو ماه اینده تکمیل شود و به بهره برداری برسد.

عملکرد فرهنگی در حوزه نماز ضعیف است

همتی یادآورشد: از روحانیون و علما و امامان جمعه و جماعات انتظار داریم در فرهنگی سازی در حوزه ترویج فرهنگ نماز فعالیت بیشتری کنند تا این اقدامات در جامعه ملموس باشد و هر روز شاهد گرایش بیشتر جوانان و نوجوانان به برپایی نماز باشیم.

وی اضافه کرد: با این که دولت امروز پشت روحانیت است اما به نظر می رسد با وجود دستگاههای فرهنگی متعدد هنوز در عرصه فرهنگ بسیار ضعیف هستیم که این نقیصه باید

برطرف شود.

وی گفت: عملکرد فرهنگی استان در زمینه نماز ضعیف است و باید با استفاده از رسانه ها، تریبون های نماز جمعه و جماعت، مساجد و علما و روحانیون در این عرصه به نتایج بهتری برسیم.

جوانان در تولید محتوای دینی مشارکت کنند

استاندار قزوین یادآورشد: در این بخش به تولید محتوای دینی بسیار نیازمندیم و باید از ظرفیت جوانان خوش فکر استفاده کنیم و بر اساس ذائقه مردم تولید محتوی داشته باشیم.

وی گفت: آموزش نیروهای جوان برای تولید محتوی در فضای مجازی از دیگر کارهایی است که باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

همتی بیان کرد: رسیدگی به وضعیت نمازخانه های دولتی و بخش خصوصی ضروری است و یک گروه باید ضمن نظارت و سرکشی به همه نماتزخانه های ادارات، مدارس و مجتمع های بین راهی مشکلات و نقص های آنها را برطرف کنند تا این مکانها جذابیت لازم برای حضور نمازگزار را داشته باشد.

همتی اظهارداشت: در ترویج فرهنگ نماز نیازمند برخوردی هوشمندانه هستیم تا به دستاوردهای خوبی برسیم.