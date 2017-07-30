تعلیق یک ماهه تا یک ساله کارت هوشمند رانندگان متخلف خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، عفت رضایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تخلفات مربوط به رانندگان حمل ونقل عمومی برون شهری در کمیسیون ماده ۱۱ با حضورمدیر کل، نماینده صنف مربوطه، مسئول اداره حقوقی بررسی و احکام مربوطه صادر می شود.

وی با بیان اینکه به منظور نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مقررات حمل و نقل برون شهری، جلسه کمیسیون رسیدگی به تخلفات رانندگان بخش حمل ونقل جاده ای موضوع ماده ۱۱ در سال جاری استان برگزار شد، بیان کرد: این کمیسیون به تخلفات ۲۶ راننده ناوگان حمل ونقل عمومی استان خراسان جنوبی رسیدگی و احکام و تصمیمات لازم برای برخودر با این متخلفان اتخاذ شد.

مسئول اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان جنوبی اضافه کرد: با توجه به اختیارات تفویض شده به استان، برای رانندگانی که دارای تخلف حمل ونقلی بوده اند تعلیق از یک ماه تا یک ساله کارت هوشمند رانندگان در نظر گرفته شد و اراء مربوطه ابلاغ شد.

فعالیت ۱۰ هزار راننده در بخش حمل ونقل خراسان جنوبی

رضایی، عدم رعایت شئونات و موازین اخلاقی و شرعی، مسافر گیری اطراف پایانه مسافربری، جابجائی بار بدون بارنامه، عدم مهار بار مناسب، دراختیار گذاشتن وسیله نقلیه به شخص فاقد صلاحیت، حمل بار اضافه بر ظرفیت خودرو را از جمله تخلفات انجام شده از سوی رانندگان حمل ونقل عمومی برون شهری استان عنوان کرد.

وی از فعالیت ۱۰ هزار و ۱۲۷ راننده در بخش حمل ونقل کالا و مسافر داخلی بین المللی استان خبر داد و گفت: درصد بسیار کمی از این رانندگان مشمول تعریف تخلف از مقررات و قوانین می شوند که به لحاظ نظم کاری و رعایت مقررات درصد نسبی تخلفات در استان پائیین است.

وی بر لزوم اهمیت ارتقای سطح خدمات قابل ارائه به کاربران بخش حمل ونقل جاده ای و رضایت آن ها تاکید کرد و افزود: این اداره کل نظارت مستمر بر فعالیت های بخش حمل ونقل جاده ای برون شهری را دارد.

مسئول اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان جنوبی اضافه کرد: در همین راستا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۶۱۴۱ راه ارتباطی با مخاطبان این بخش ایجاد شد تا بتوانیم نظرها، پیشنهادها و شکایت های افراد را دریافت و به آن ها رسیدگی کنیم.