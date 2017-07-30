۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۳

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان :

وحدت و همگرایی از اهداف شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است

زنجان-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در راستای حفظ وحدت و هماهنگی در کشور فعالیت دارد و یکی از اهداف شورای هماهنگی، وصل، وحدت و همگرایی است.

به گزارش خبرنگارمهر،  سید سعید حسینی ظهریکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود:  شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان طی سال برنامه‌های مختلفی را اجرا می‌کند و رسانه ها همکاری لازم در انعکاس برنامه ها را بر عهده دارند و این نهاد به عنوان یکی از ارکان اصلی تبلیغات انقلاب اسلامی، از تریبون های موثر اعلام موضوع ملت و نظام جمهوری اسلامی است واین نهاد عمومی و غیردولتی ۱۲ مرداد سال ۵۹ به فرمان امام خمینی(ره) تشکیل شد.

وی ادامه داد: در ۳۷ سال گذشته شورای هماهنگی  مورد پشتیبانی مقام معظم رهبری بوده  و برنامه‌های مختلفی را اجرا کرده  و با فعالیت شورای هماهنگی و بیانیه این سازمان در ۲۳ تیر سال ۱۳۷۷، حماسه ۹ دی‌ماه سال ۱۳۸۸ مردم به صحنه آمده و ولایت‌مداری  و دین خود را به نظام را ثابت کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به عنوان نهادی انقلابی رسالت سیاست گذاری، هماهنگ کردن مراسم، آیین ها و مناسبت های انقلاب اسلامی را بر عهده  دارد و همواره دغدغه وحدت و همگرایی را دارد. 

حسینی ابراز کرد: مردم همواره از مقام معظم رهبری اطاعت کرده و پشتیبان نظام جمهوری اسلامی بوده اند و مردم نقش اصلی را در سرنگونی رژیم سفاک پهلوی داشتند.

وی افزود: مردم همواره در پاسداری از انقلاب و مقابله با توطئه‌های مختلف استکبار و توطئه‌های داخلی اصلی‌ترین نقش را داشتند و مردم در تمام مقتضیات زمانی در عرصه بودند. 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان  تصریح کرد: مردم با حضور پررنگ عامل مهم و تعیین کننده در حفظ و حراست از انقلاب اسلامی بودند. 

حسینی افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در راستای حفظ وحدت و هماهنگی در کشور فعالیت دارد و یکی از اهداف شورای هماهنگی، وصل، وحدت و همگرایی است.

کد مطلب 4045291

