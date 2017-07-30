آخرین وضعیت آتش سوزی کوه های«چوار» ایلام/آتش دوباره شعله ور شد

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی کوه های چال زرد مشرف به روستای بانخشک(چوار) از ظهر دیروز آغاز شده و به علت شیب تتند و صعب العبور بودن منطقه هر ساعت بر گسترده افزوده شده است.

صبح امروز یک بالگرد آب پاش منظور مهار آتش سوزی وارد عمل شد که ساعتی بعد اعلام شد که آتش سوزی مهار شده است ولی طبق گفته منابع محلی آتش سوزی همچنان ادامه دارد.

معروف بسطامی فرماندار ایلام در این ارتباط گفت: خوشبختانه با کمک نیروهای مردمی وادارات عضو ستاد مدیریت آتش سوزی مهار و جای نگرانی نیست.

وی افزود: آتش سوزی کاملا مهار شده ولی تعدادی کنده درختان خشک هنوز در داخل محدوده حریق به علت باد شدید در حال سوختن هستند.

وی بیان داشت: نیروها توانستند از پیشروی آتش سوزی جلوگیری کنند و نیروهای ادارات و مردم بومی با وسایلی همچون دمنده ،بیل، فلاسک بگ، رات فایر به آنجا اعزام شده اند.

بسطامی ادامه داد: امروز توسط بالگرد آب پاش به اطفای حریق و آن قسمت از کنده هایی که کاملا خاموش نشده اند اقدام شده است.

باد مهار آتش سوزی در چال زرد را با مشکل مواجه کرد

ایوب چراغی بخشدار چوار نیز در گفتگو با رسانه ها با اعلام خبر آتش سوزی در کوه چال زرد در روستای بانخشک، گفت: این آتش سوزی از ظهر دیروز (شنبه) آغاز و شدت حادثه به گونه ای است که هنوز ادامه داشته و هنوز بصورت کامل خاموش نشده است.

وی اظهار کرد: صعب العبور بودن منطقه و همچنین شدت باد باعث شده کنترل آتش به سختی پیش رفته و کار را با مشکل ایجاد کند.

بخشدار چوار افزود: از صبح امروز بالگرد هلال احمر برای انتقال نیروها به منطقه در فرودگاه ایلام مستقر شده و به صورت متناوب نیروها را جهت کنترل آتش به قله کوه منتقل می کند.