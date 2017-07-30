هنر ما برگرداندن سهم خوزستان از خزانه به استان است

به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی ظهر امروز یکشنبه در شورای برنامه ریزی اظهار کرد: مشکلات خوزستان متعلق به یکی دو سال اخیر نیست بلکه انباشت شده حداقل ۱۰ تا ۲۰ ساله هستند و اینکه انتظار حل شدن آنها طی یک یا دو سال را دارند خیلی منطقی نیست.

وی افزود: در گرمای بالای ۵۰ درجه خوزستان درست است که حق بالا بردن صدا و مطالبه گری را داریم ولی باید منطقی هم باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان تصریح کرد: با توجه به اینکه در حوزه برق از حوزه آب کمی عقب تر هستیم این جلسه را برگزار کردیم تا کار شتاب بیشتری به خود بگیرد.

حاجتی بیان کرد: در بحث برق منابعی که باید متناسب با مصوبه تخصیص داده می شد تا این لحظه تخصیص داده نشده است؛ دغدغه تمام مسئولان و نمایندگان این است که کار جلو برود و تمامی مصوبات خوب استان با همکاری مجمع نمایندگان و مسئولان اجرایی استان بوده است.

وی ادامه داد: هنر ما این است که هرچه بیشتر سهم خوزستان را از خزانه به استان برگردانیم؛ سازمان برنامه و بودجه نیز در حد امکان کارها را دنبال می کند.

معاون عمرانی استاندار خوزستان نیز در این جلسه بیان کرد: منبع فاینانس، ردیف دار بودجه و اعتبارات دستگاه ها از جمله محل تأمین اعتبارات مصوبه هیئت وزیران است.

فرامند هاشمی زاده اضافه کرد: ساخت سه خط انتقال اصلی برای آب و فاضلاب در کنار خطوط شهری و روستایی در بخش آب و فاضلاب مصوبه هیئت وزیران دیده شده است. ۲۵ شهر و بیش از ۱۵۰۰ روستا را در این طرح مدنظر قرار داده اند.

وی در پایان یادآور شد: بخشی از این طرح را قرارگاه خاتم در فاز اول به طول ۱۰۷ کیلومتر شروع کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارائه توضیحات در خصوص اپلیکیشن سالنامه آماری قابل نصب بر روی موبایل، ارائه اقدامات و برنامه های شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و اهواز در خصوص اجرای مصوبه هیئت وزیران از جمله دستورکارهای این جلسه بودند.