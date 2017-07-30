نماد شهدا در سطح شهر فردیس پررنگ تر شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی دانشیار پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان فردیس، با معرفی ساختار تشکیلاتی کنگره شهدا، اظهار کرد: کنگره شهدا متعلق به تمام نهادها و سازمان ها است و وظیفه هماهنگی اقشار مختلف، سازمان نهادها را با هدف کلی اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در مجموعه جامعه بر عهده دارد.

وی درادامه به رسالت و هدف اصلی برگزاری کنگره شهدا اشاره کرد و افزود: اثرگذاری برگزاری مراسم های شهدا را باید با کاهش آمار جرائم و آسیب های اجتماعی مانند سرقت، طلاق و غیره در جامعه سنجید.

دانشیار افزود: هدف از برگزاری کنگره تنها دعوت از عده ای میهمان و سخنران و مسئولان نیست بلکه این هدف در ادامه رسیدن به هدف کلی که اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت است قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت را باید از گنجینه آثار و دست نوشته ها استخراج کرد که این طرز فکر و زندگی هنرمندانه در اختیار اقشار جامعه قرار داد.

مسئول کنگره شهدای استان البرز با تاکید بر اینکه ستاد کنگره شهدای استان البرز آخرین ستاد تشکیل شده در کشور است، اظهار کرد: امسال با کمک مسئولان استانی و مدیران کل و نهادها در برگزاری این کنگره شهدا کمک کنند.

وی نمادها و آثار مربوط به شهدا در سطح را شهر کم اعلام کرد و گفت: متاسفانه نماد و آثار شهدا در سطح شهر بارز نیست و با کمک شهرداری و شورای شهر و بنیاد شهید باید این آثار وارد شهر شود.

وی مهم ترین وظایف ستاد یادواره شهدای شهرستان فردیس را افزایش ضریب ایمان و باور مردم، ارتقا معرفت و ترویج صفات پسندیده شهدا عنوان کرد.

دانشیار خاطر نشان کرد: اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت جامعه را در برابر بیماری واگیر و غیر واگیر جتماعی واکسینه میکند.