بیمارستان ۹۰ تختخوابی تروما در علی آبادکتول احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله قره خانی ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از نخستین سامانه نظام ارجاع الکترونیک سلامت در علی‌آبادکتول اظهار کرد: طرح تحول سلامت که در دولت یازدهم به اجرا گذاشته شد هزینه درمان بیماران را کاهش داده و هدیه وزیر به مردم است.

وی از سید حسن قاضی زاده هاشمی به عنوان وزیر موفق نام برد و افزود: مجلس از وی حمایت می کند تا در کابینه دولت دوازدهم باقی بماند زیرا استمرار و تداوم طرح تحول سلامت انتظار و تقاضای مردم است.

نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح نظام ارجاع در کشورهای بزرگ اروپایی به طور کامل به اجرا گذاشته شده است، اظهار کرد: اجرای طرح نظام ارجاع الکترونیک سلامت و تداوم اجرای طرح تحول سلامت کار بزرگ دولت یازدهم در حوزه بهداشت و درمان کشور بوده است.

وی با یادآوری اینکه با اجرای طرح تحول سلامت همه مردم از خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند شده اند، به وضعیت بیمارستان های استان اشاره و تصریح کرد: هم اکنون بیمارستان های استان گلستان به ویژه دو بیمارستان گرگان با حداکثر ظرفیت به بیماران خدمات ارائه می کنند.

بستری بیماران در راهرو بیمارستان ها

قره خانی با یادآوری اینکه گاهی بیماران گلستانی در راهروهای بیمارستان ها بستری می شوند، خاطرنشان کرد: درخواست احداث بیمارستان ۹۰ تختخوابی تروما را به وزیر بهداشت مطرح کردیم و ایشان با احداث این پروژه در شهرستان علی آبادکتول موافقت کرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: علی آبادکتول از نظر جغرافیایی در مرکزیت استان قرار دارد و تعداد بیماران حادثه دیده در این شهرستان هم کم نیست.

وی بیان کرد: استان گلستان تنها دارای یک مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی در گرگان است در شرایطی که تعداد بیماران سرطانی استان قابل توجه است و اگر هریک از دستگاه ها خراب شود امکان خدمات دهی به بیماران استان وجود ندارد.

قره خانی اضافه کرد: در کلینیک تخصصی علی آبادکتول ظرفیت استقرار و امکانات مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی فراهم است و امیدواریم با موافقت وزیر به زودی این مرکز در علی آباد راه اندازی شده و بتوانیم معضل بیماران سرطانی به ویژه شرق استان را مرتفع کنیم.