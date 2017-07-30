  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

معاون سازمان مبارزه با مواد مخدر افغانستان:

۳ میلیون نفر در افغانستان مشغول تولید و قاچاق مواد مخدرند

۳ میلیون نفر در افغانستان مشغول تولید و قاچاق مواد مخدرند

معاون سازمان مبارزه با مواد مخدر افغانستان اعلام کرد که ۳میلیون نفر در این کشور مشغول کشت و قاچاق مواد مخدرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، «عبدالجلیل بختیار» معاون سازمان مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور افغانستان طی گزارش ۴ ماه نخست سال جاری از دستاوردهای این نهاد، اعلام کرد که ۳ میلیون افغانستانی مشغول تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور هستند.

وی افزود: با توجه به دستور العملی که نیروهای امنیتی افغانستان دارند تا زمانی که نهادهای قضایی اسناد کامل در این زمینه را جمع آوری و ارائه نکنند، نمی توانند دست به اقدامی بزنند.

معاون سازمان مبارزه با مواد مخدر افغانستان همچنین اعلام کرد که حدود ۳.۵ میلیون افغانستانی تحت تاثیر این مواد مخدر قرار گرفته اند.

بختیار در ادامه گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان در روزهای گذشته ۷۶۴ عملیات را برای نابودی کشتزارهای خشخاش در بخش هایی از این کشور راه اندازی کرده‌ است.

به گفته وی، در این عملیات‌ها، حدود ۸۷۴ تن از قاچاقچیان مواد مخدر نیز بازداشت شده‌اند.

کد مطلب 4045298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها