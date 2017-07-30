۳ میلیون نفر در افغانستان مشغول تولید و قاچاق مواد مخدرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، «عبدالجلیل بختیار» معاون سازمان مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور افغانستان طی گزارش ۴ ماه نخست سال جاری از دستاوردهای این نهاد، اعلام کرد که ۳ میلیون افغانستانی مشغول تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور هستند.

وی افزود: با توجه به دستور العملی که نیروهای امنیتی افغانستان دارند تا زمانی که نهادهای قضایی اسناد کامل در این زمینه را جمع آوری و ارائه نکنند، نمی توانند دست به اقدامی بزنند.

معاون سازمان مبارزه با مواد مخدر افغانستان همچنین اعلام کرد که حدود ۳.۵ میلیون افغانستانی تحت تاثیر این مواد مخدر قرار گرفته اند.

بختیار در ادامه گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان در روزهای گذشته ۷۶۴ عملیات را برای نابودی کشتزارهای خشخاش در بخش هایی از این کشور راه اندازی کرده‌ است.

به گفته وی، در این عملیات‌ها، حدود ۸۷۴ تن از قاچاقچیان مواد مخدر نیز بازداشت شده‌اند.