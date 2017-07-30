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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۱۳

در راستای مدیریت مصرف آب صورت می گیرد؛

جایگزینی کشت پسته با هندوانه در دشت رجعین

جایگزینی کشت پسته با هندوانه در دشت رجعین

زنجان-مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: در راستای مدیریت مصرف آب جایگزینی کشت پسته با هندوانه در دشت رجعین صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از جهادکشاورزی استان زنجان، بهنام اوجاقلو افزود: جایگزینی کشت محصولات با نیاز آبی پایین با محصولات پرآب از سیاست ها و برنامه های مهمی است که در راستای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی استان زنجان دنبال می شود.

وی تصریح کرد: پسته از جمله گیاهانی است که علاوه بر مقاومت بالا در برابر خشکی، به لحاظ اقتصادی نیز برای بهره برداران بسیار سودآور است لذا این محصول در جایگزینی کشت با محصولات پرآب در استان مورد توجه قرار گرفته است.

خاطرنشان کرد: از آنجایی که طرح توسعه پسته در استان زنجان کاملا مطالعه شده انجام می گیرد تا توسعه طرح با اطمینان از اقتصادی بودن آن در یک منطقه دنبال شود، فعلا تا زمانی که مطالعات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تکمیل نشود، پسته کاری در تمام مناطق استان توصیه نمی شود.

اوجاقلو بیان داشت: دشت رجعین از جمله مناطقی است که براساس مطالعات مرکز تحقیقات علاقه‎مند به توسعه پسته کاری به جای محصول پرآبی همچون هندوانه هستیم به طوری که امسال بیش از ۸ هکتار پسته‌کاری در این منطقه انجام گرفته است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان امکان استفاده از آب های بی کیفیت یا به عبارتی آب‌های با EC و درجه شوری بالا را از دیگر مزایای کشت پسته برشمرد و عنوان کرد: استفاده از آب های با EC بالا باعث کاهش عملکرد محسوس سایر محصولات می شود در حالیکه پسته نسبت به آب های شور مقاوم است.

کد مطلب 4045299

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