پخت پیتزا در یک آشپزخانه کاملا آنلاین

مجله مهر: «پیتزا» اگر روزی یک غذای وارداتی از فرنگ آمده بود؛ امروز آنقدر در برنامههای غذایی مردم جا گرفته که شکل بومی برای خودش پیدا کرده است و هرکس برای خودش سبک و سیاق تازهای ساخته است. بیشتر طرفداران پیتزا دوست دارند پا را فراتر از منوها بگذارند و خودشان وارد آشپزخانه شوند و ترکیب مورد علاقه خودشان را بسازند. همین موضوع باعث شد «سیدسعید قوام شهیدی» به فکر یک آشپزخانه مجازی برای کاربرانش بیفتد تا در این دنیای آنلاین خودشان وارد گود شوند و پیتزای موردعلاقهشان را بسازند و در هر جایی تحویل بگیرند. اما این اتفاق چطور ممکن است؟ سراغ سید سعید قوام شهیدی طراح و مدیر این اپلیکیشن رفتیم تا از این ایده و دنیای استارتآپها بیشترسردربیارویم.
از دکترای DBA تا پیتزا فروشی آنلاین
سیدسعید قوام شهیدی متولد ۱۳۶۵ در لاهه هلند است. قوام شهیدی لیسانس فناوری اطلاعات را از دانشگاه علم و صنعت و فوق لیسانسش را در رشته MBA و دکترایش در رشته DBA را از دانشگاه تهران گرفته است و بعد از سالها حضور در دنیای پیچیده و عجیب و غریب فناوری اطلاعات با گروهش دست به تولید اپلیکیشنی زد که یک سیستم دلیوری و آشپزخانه تمام آنلاین برای کاربران خود فراهم کند. قوام شهیدی درباره تفاوتهای آن با دیگر اپلیکیشنهای حوزه غذا و رستوران میگوید:«ما یک تفاوت خیلی عمده داریم. بسیاری از اپلیکیشنها در این فضا واسطه هستند. یعنی بین رستوران و مشتری واسطه میشوند و خدمتی ارائه میدهند. اما ما صفر تا ۱۰۰ کار دست خودمان است. یعنی یک سیستم یکپارچه و منسجم در مدیریت نظارت بر بهداشت غذا، محیط تولید، مناسبات پرسنل، تعامل با مشتری و توزیع سریع در دستور کار قرار گرفته و حتی از مشتریها میخواهیم نظراتشان را در سیستم به ما منتقل کنند.»
یک رستوران صد در صد آنلاین
اما ایده این رستوران مجازی از یک همایش به ذهن آقای قوامشهیدی رسید. او درباره این ایده میگوید:« من میخواستم یک پیتزا فروشی بزنم. اما در یک همایشی شرکت کردم که در آن همایش آقای نیک هالیک کارآفرین استرالیایی که با خانم انوشه انصاری که با هزینه شخصی به کره ماه سفر کرده بود حضور داشت. با او در مورد یک بانک صددرصد آنلاین ۲۴ ساعته در انگلستان صحبت کردم و درست در همان زمان بود که این جرقه در ذهنم ایجاد شد که فستفود و پیتزا در تهران زیاد است چرا یک سیستم صددرصد آنلاین نداشته باشیم و تا یک سوال و کنجکاوی را در ذهن مشتریها ایجاد کنیم تا منجر به تبلیغات دهان به دهان نیز بشود که خود یک مزیت رقابتی محسوب میشود.»
رقابت با ما خیلی سخت است
این سیستم سراسر آنلاین و مجازی البته یک محصول حقیقی دارد که قرار است شما را سیر کند و این محصول حقیقی نیاز به آشپزخانه حقیقی هم دارد:« اگرچه کار در فضای واسطه گری و صرفاً دلیور کردن پیتزا بسیار آسان و همچنین گسترش کار از این طریق نیز راحت تر است ولی رقابت با یک سیستم یکپارچه و متمرکز که از نرم افزار تا تولید و توزیع از یک منبع منشعب میشود برای رقبای جدید بسیار سخت است. درست است که روی کار سختی دست گذاشتهایم اما اگر به استاندارد خوبی برسیم رقابت با ما خیلی سخت تر میشود. با توجه به رشد سریع و توفیقی که تا کنون این مجموعه داشته است در برنامه خود به فکر حضور در بازارهای جدید در گوشه و کنار کشور و حتی خارج از مرز ها برای اولین بار در این فضا قدم خواهیم گذاشت و برند خود را در منطقه تثبیت خواهیم کرد. »
خودتان پیتزا درست کنید
شما در این آشپزخانه آنلاین میتوانید خودتان مثل یک سرآشپز عمل کنید و پیتزای موردعلاقهتان را با چند کلیک بسازید و عین آن را تحویل بگیرید. قابلیتی که مشتریان زیادی را پای اپلیکیشن آوردهاست:«این قابلیت میتواند چندین هزارنوع پیتزا با خود به همراه داشته باشد. کاربران میتوانند باتوجه به سلیقه مزاجی خود پیتزای موردعلاقهشان را بسازند. البته ما در کنار این قابلیت منوی پیشنهادی خودمان را هم گذاشتهایم اما حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد سفارشات ما بر اساس ساخت پیتزای مشتریهاست. در این مورد هم اتفاقات جالبی افتاده و قرار است بیفتد. مشتری داریم که در یک هفته چندین بار دقیقا همان پیتزای ساخت خودش را سفارش میدهد و یا دستپخت و ترکیبهایشان برای ما جالب است. در روزهای آینده و در آپدیتهای بعدی اپلیکیشن قرار است قابلیتی داشته باشیم که مشتریان بتوانند برای پیتزای خود تبلیغ کنند ! کاربری که بتواند پیتزای محبوبی بسازد از ما اعتبار دریافت میکند.
کاربران میتوانند از تک تک مراحل آمادهسازی پیتزا با خبر شوند. ثبت سفارش، مرحله طبخ، ارسال و حتی میتوانند حرکت پیک ما را تا در منزل روی نقشه ببینند.»
برای ورود به دنیای استارتآپ عجله نکنید
داشتن یک ایده پرطرفدار و پردرآمد در دنیای اپلیکیشنها آرزوی بسیاری از جوانان علاقهمند به آیتی و دنیای استارتآپ هاست. علاقمندانی که بسیاری از آنها دست وپا شکسته در این فضا حضورپیدا کردند اما بعد از مدتی خسته و دلزده آن را رها کردند. قوام شهیدی در این باره میگوید:«با من در این مورد زیاد صحبت میکنند. عدهای دوست دارند صرفا یک اپلیکیشن تولید کنند. چون دیدهاند چند اپلیکیشن در ایران رشد خوبی داشته پس اگر وارد این فضا شوند در آمد خوبی خواهند داشت. اما اینطور نیست. شاید درنگاه اول ارزان قیمت و آسان به نظر بیاید ولی ستون فقرات یک اپلیکیشن سازماندهی پشتیبان آن است که عموماً در نظر نمیگیرند چون فکر میکنند اپلیکیشن و استارتآپ فقط یک سری کدنویسی حرفه ای است. گاهی از من پرسیده میشود فلان اپلیکیشن چقدر هزینه دارد؟ میگویم چند میلیون تومان اما باید بدانند اگر این سازماندهی وجود نداشته باشد چند میلیارد هم خرج کنند به اهدافشان نخواهند رسید. اکثراً میخواهند زود نتیجه کارشان حاصل شود. مدیرعامل «اوبر» یعنی همان اپلیکیشن مسافربری معروف در جهان که نمونه داخلی هم پیدا کرده حالا دوسال است در چین زندگی میکند. در یک مصاحبه از وی پرسیده میشود پیش بینی نقطه سربهسر شما در چین چه زمانیست؟ نقطه سربهسر، میزانی از تولید بنگاه اقتصادی را نشان میدهد که در آن میزان هزینهها با میزان درآمدها برابر میشود و بنگاه در این سطح از تولید نه سود میکند و نه زیان. مدیرعامل اوبر در جواب این سوال گفته بود برا عبور از نقطه سر به سر بیش از ۲سال و نیم زمان نیاز است. همه آنهایی که میخواهند وارد این دنیا شوند باید بدانند که سرمایه مهم است اما از آن سرمایه مالی مهمتر دانش، فناوری و مدیریت زمان است. گول ظاهر را نباید خورد و عجله نباید کرد. سعی شود قبل از شروع مطالعات همه جانبه صورت گیرد تا سرمایشان هدر نرود تا به فرجام رسیدن کار برایشان قابل محاسبه و پیش بینی باشد. ما در دنیای سرعت ، فناوری ، ابتکار و خلاقیت به سر میبریم که مطمئناً بدون به استخدام گرفتن این مولفه ها یک استارت آپ موفق را نمیتوان کلید زد. »
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