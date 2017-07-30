نتایج اولیه کنکور سراسری ساعت ۱۸ یکشنبه ۱۵ مرداد اعلام می شود

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نتایج اولیه کنکور سراسری ۱۵ مرداد ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: دفترچه انتخاب رشته از روز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد و از روز دوشنبه ۱۶ مرداد نیز در باجه های روزنامه فروشی در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.

توکلی گفت: انتخاب رشته کنکور ۹۶ برای مجازین به انتخاب رشته نیز از روز ۱۹ مردادماه آغاز می شود و تا ۲۳ مردادماه ۹۶ ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۹۶ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ تیرماه در ۳۷۲ شهرستان و ۴۷۸ حوزه امتحانی در کشور و ۲۷ حوزه در ۲۳ کشور دنیا با حضور ۹۳۰ هزار و ۲۰۸ داوطلب برگزار شد.