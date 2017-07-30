۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۱۷

مشاور سازمان سنجش خبر داد؛

نتایج اولیه کنکور سراسری ساعت ۱۸ یکشنبه ۱۵ مرداد اعلام می شود

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج اولیه کنکور سراسری ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۱۵ مرداد ۹۶ اعلام می شود. مجازین می توانند از ۱۹ مردادماه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نتایج اولیه کنکور سراسری ۱۵ مرداد ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: دفترچه انتخاب رشته از روز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد و از روز دوشنبه ۱۶ مرداد نیز در باجه های روزنامه فروشی در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.

توکلی گفت: انتخاب رشته کنکور ۹۶ برای مجازین به انتخاب رشته نیز از روز ۱۹ مردادماه آغاز می شود و تا ۲۳ مردادماه ۹۶ ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۹۶ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ تیرماه در  ۳۷۲ شهرستان و ۴۷۸ حوزه امتحانی در کشور و ۲۷ حوزه در ۲۳ کشور دنیا با حضور ۹۳۰ هزار و ۲۰۸ داوطلب برگزار شد.

