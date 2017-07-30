طراحی سایبان های دائمی برای صحن های حرم مطهر رضوی

خلیل اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ساخت و سازهای داخل حرم مطهر رضوی توسط سازمانی به‌نام سازمان توسعه حریم حرم انجام می شود و تلاش بر این است تا بهترین خدمات به زائران امام هشتم (ع) ارائه شود.

وی افزود: در همین راستا برای صحن‌هایی مانندگوهرشاد که در تابستان‌ها آفتاب تندی دارد، سایبان‌هایی را طراحی کردیم که از شدت آفتاب برای زائران کاسته شود.

معاون فنی و عمران موقوفات آستان قدس رضوی تصریح کرد: به منظور اجرای سایبان، با گروه‌های متفاوتی وارد مذاکره شدیم و مقرر شد سایبانی را به صورت موقت در صحن گوهرشاد اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم این اقدام با تفکر و مطالعات هم‌خوانی ندارد و شاید در نگاه زائران اقدامی در خور و شایسته آستان قدس رضوی نباشد، زیرا آن سایبان در حد معمولی طراحی شده بود.

اکبری تاکید کرد: برای طراحی و اجرای سایبان دائمی، مطالعاتی را انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم بهترین سایبان‌هایی که تا به حال طراحی شده است، سایبان‌های حرم رسول اکرم(ص) در مدینه است و تصمیم گرفتیم آن را الگوی سایبان دائمی حرم مطهر رضوی قرار دهیم.

وی افزود: بر همین اساس سایبان را که به صورت کوتاه مدت جاسازی شده بود، برداشتیم و با دستور تولیت آستان قدس رضوی در تدارک و طراحی سایبان بلند مدت و دائمی هستیم و تا یک ماه آینده مطالعات طرح این سایبان نهایی می‌شود.