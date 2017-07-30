مرکز جامع اهدای خون در خراسان جنوبی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر٬ محمد رضا عاملی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: طی سال آینده مرکز جامع اهدای خون با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان در خراسان جنوبی احداث می شود.

وی ادامه داد: این مرکز تاکنون در ۱۰ استان کشور احداث شده و طی سال ۹۷ نیز در خراسان جنوبی راه اندازی خواهد شد.

عاملی با اشاره به اهداکنندگان خون طی چهار ماهه سال جاری بیان کرد: طی این مدت هشت هزار و ۵۸۰ نفر برای اهدای خون به مراکز خونگیری استان مراجعه کرده اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد هفت هزار ۲۷۷ نفر موفق به امر اهدای خون شده اند٬ گفت: از این تعداد ۵۰۹ نفر خانم و مابقی نیز آقا بوده اند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین طی چهار ماهه نخست سال جاری٬ چهار هزار و ۳۵۵ اهدا کننده مستمر خون داشته ایم.

وی درصد اهداکنندگان خون را ۵۹.۸ درصد دانست و گفت: طی لین مدت دو هزار واحد اهدای پلاکت خون داشته ایم.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر ۶۰ درصد از اهداکنندگان خون در استان اهدا کنندگان مستمر هستند.

عاملی با بیان اینکه طی چهار ماهه نخست سال جاری هفت هزار و ۴۹۹ واحد فرآورده خونی در بیمارستان های استان اهدا شده است٬ گفت: پخش خون در بیمارستان ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

وی بااشاره به اجرای طرح «اهدا کنندگان بار اول» از مهر ماه سال جاری در استان گفت: در این طرح از افرادی که برای اولین بار در راستای اهدای خون به مراکز مراجعه می کنند، بعد از بررسی ازمایشات یک نمونه خون گرفته و سپس بعد از سه ماه از وی خون گرفته می شود.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی اظهار کرد: همچنین کانتینر موجود در ابوذر تا پایان سال جاری حذف می شود.

عاملی با اشاره به برنامه های انتقال خون استان بیان کرد: اجرای طرح اهدای سلول بنیادی در سطح کشوری در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه سلول بنیادی در زمینه درمان قطعی سرطان به کار می رود، اظهار کرد: این سلول از سه روش بند ناف، مغز استخوان و خون اهدا می شود.