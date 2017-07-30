به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی‌اکبر اجاق نژاد بعدازظهر یکشنبه در مراسم دهمین سالگشت ارتحال آیت‌الله مشگینی در اردبیل تصریح کرد: از خصوصیات آیت‌الله مشگینی این بود که احترام ویژه‌ای به رهبر معظم انقلاب قائل بود و ولایت‌فقیه را امتداد نبوت و امامت می‌دانست.

وی افزود: بارها پیش می‌آمد که ایشان رهبر معظم انقلاب را به واسطه مسئولیت خطیری که دارند دعا می‌کرد و معتقد بود در زمان حاکمیت ولایت‌فقیه سایر فقها نمی‌توانند وجوهات اخذ کنند مگر اینکه به اذن ولی‌فقیه باشد.

نماینده ولی‌فقیه در جمهوری آذربایجان ادامه داد: خصوصیت برجسته اخلاقی دیگر در آیت‌الله مشگینی انتقادپذیری ایشان بود که همواره با آرامش گاهی به شوخی و گاهی با طرح واقعیت‌ها جواب منتقدان را می‌دادند.

اجاق نژاد با بیان اینکه تسلط بر نفس از خصوصیات برجسته این استاد اخلاق بود، ادامه داد: ایشان احترام ویژه به سادات قائل بودند و دستگیری این عالم بزرگ از نیازمندان از ویژگی‌های ممتاز دیگر اخلاقی وی است.