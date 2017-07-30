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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۶

تیم کاراته بانوان لرستان کاپ اخلاق مسابقات کشوری را کسب کرد

تیم کاراته بانوان لرستان کاپ اخلاق مسابقات کشوری را کسب کرد

خرم‌آباد- تیم کاراته بانوان لرستان کاپ اخلاق مسابقات کشوری سبک «سی شین کیوکوشین» را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات کشوری کاراته بانوان سبک «سی شین کیوکوشین» به میزبانی استان تهران، نمایندگان لرستان توانستند با کسب ۷ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۵ مدال برنز مقام چهارم تیمی کشور را به دست آورند و با دریافت کاپ اخلاق عنوان با اخلاق ترین تیم حاضر در مسابقات را کسب کنند.

بر اساس این گزارش، در مسابقات قهرمانی کشور کاراته ایران که ۵ و ۶ مردادماه ۹۶ در سالن دانشگاه شریعتی مجتمع ورزشی میلاد در دو بخش کاتا و کمیته و با حضور تیم هایی از استان تهران، لرستان، مرکزی، اصفهان، قم، خراسان رضوی، خراسان مرکزی، کرمان، خوزستان، مازندران و گلستان برگزار شد؛ تیم های تهران، خراسان و مازندران مقام های نخست تا سوم را از آن خود کردند و لرستان با کسب ۱۷ مدال جایگاه چهارم را به دست آورد.

کد مطلب 4045315

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