تعداد پایگاه های فرهنگی و اجتماعی پاسخگوی نیاز جامعه هدف نیست

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر به بحث آسیب های اجتماعی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه رهبری به بحث کاهش آسیبهای اجتماعی تاکید دارند در این راستا برنامه های پیشگیری و کنترل اسیب های اجتماعی در سال ۹۶ اجرایی می شود.
وی با اشاره به اینکه در مجموع برای هفت نقطه تا پایان امسال ۲۱ برنامه تدارک دیده شده است، ادامه داد: این برنامهها در قالب ۸۷۳ فعالیت اجرایی خواهد شد.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: این تعداد برناهه ها با مدیریت و برنامه ریزی در این مناطق برگزار می شودو در این مناطق هفت پایگاه راه اندازی می شود و در این میان این تعداد پایگاه پاسخگوی نیاز جامعه هدف نیست و با تداوم برنامه ها تعداد این مناطق هم به تبع توسعه می یابد.
صفی یاری گفت: اولویت برنامهای سازمان تبلیغات اسلامی درسالجاری کاهش آسیبهای اجتماعی و استمرار آن و در مرحله بعد برنامهریزی و مدیریت کاهش آسیبهای اجتماعی استانهای کشور است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، تصریح کرد: درسالجاری بسیاری از برنامهها ناظر بر بحث کاهش آسیبهای اجتماعی در استانهاست اما در سال جاری برنامههای این بخش گستردهتر و منسجمتر اجرا میشود.
صفی یاری یادآور شد: جلسات استانی در ستادهای اجتماعی استانداری در خصوص رفع آسیبهای اجتماعی شکلگرفته و استانداری زنجان در این خصوص گروههای تخصصی را تشکیل داده و سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان عضو فعال این کمیتههای تخصصی است و اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان برنامهها و طرحهای کارشناسان و متخصصان را به گروههای تخصصی ارائه خواهد داد.
وی افزود: این برنامه در سالجاری با مدیریت و برنامه ریزی به مدت یک سال انجام می شود.
